Busca RSP crear su estructura estatal

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El recién creado Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), no cuenta con una estructura como tal en Tamaulipas pues continúa sin comités locales que lo representen en los 43 municipios de la Entidad.

Enrique Melendez Pérez, dirigente del RSP en Tamaulipas, detalló que aún no cuentan con este tipo de «estructura sólida» cuando el proceso electoral está muy cerca.

Lo que sí mencionó es que tienen «registrados alrededor de unos 12 mil compañeros, entre maestras, maestros son pocos, pero si tenemos mucha gente de la sociedad».

«De los comités municipales apenas vamos a hacer el desdoble, el miércoles tenemos una asamblea general con todos los delegados de aquí de Tamaulipas, que somos 120 y la vamos a hacer por ZOOM y desde luego que vamos ir desdoblando con la estructura que nos presenten en la documentación básica y de ahí vamos a checar lo de los municipios».

Después detalló que están obligados ante la ley a presentar candidaturas el próximo año, por lo cual, aunque es una situación muy complicada lo tendrán que efectuar.

‘Nos obliga la ley a integrar todas las plantillas para los 43 municipios, no podemos ligarnos con algún otro partido y por lo tanto la tarea no es complicada, es bastante difícil pero no imposible».

Por último Melendez Pérez señaló que aún no sabe cuántos votos tiene que reunir en las elecciones, debido a que tiene una semana dentro del cargo como dirigente del RSP.

«No tengo los números todavía, yo tengo 8 días apenas que recibí el nombramiento y apenas voy a revisar los datos que se dieron, pero la verdad es que se necesitan muchos votos donde podamos lograr algunos Ayuntamientos o diputaciones locales.

Por Antonio H. Mandujano