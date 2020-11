Equipa ‘Escuela Digna’ al preescolar ‘Fundadores’

NUEVO LAREDO.- Pese a tiempos difíciles que enfrenta el municipio por el Covid-19 y recortes federales, el gobierno de Nuevo Laredo no ha dejado de apoyar a la educación, aseguró Enrique Rivas Cuéllar al entregar orden de compra para equipamiento por segunda ocasión, al Jardín de Niños ‘Fundadores’, a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

“Para nosotros no ha sido un pretexto el detener programas de esta naturaleza, programas que vienen a abonar directamente al tema educativo y poder cumplir una meta que nos habíamos puesto desde el inicio de la primera administración que era visitar todas las escuelas. Hoy tenemos la oportunidad de visitarlas dos veces”, afirmó el presidente municipal.

La orden de compra consta de 4 equipos de cómputo para escritorio, 1 impresora, 1 bocina, 2 micrófonos, 7 escritorios metálicos, 7 sillas para personal docente, 100 sillas plegadizas, 10 mesas rectangulares, 7 botiquines equipados y 20 cubetas de pintura vinílica, por un monto de 272 mil 775 pesos.

Esta es la escuela 201 de la segunda vuelta de ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’ a la que el alcalde le hace entrega de equipamiento.

El munícipe recordó que en la primera vuelta se visitó al jardín de niños el 12 de marzo de 2019 y se le apoyó con el cambio de vitropiso de los 6 salones, obra que ya se concluyó.

Melissa Segura Zárate, directora del plantel, agradeció a Enrique Rivas por el apoyo que ha brindado su gobierno a la educación y resaltó que nunca se había notado tanto el respaldo de una administración municipal a las instituciones educativas como hoy.

“Este equipamiento y la obra pasada nos van a permitir a nosotros ofrecer un mejor servicio a nuestros niños. Le damos las gracias presidente porque a pesar de estos tiempos difíciles su gobierno no ha bajado la guardia y ha continuado apoyando a toda la sociedad de Nuevo Laredo, especialmente a los niños y los jóvenes”, dijo la directora del Jardín de Niños ‘Fundadores’.

En forma virtual vía plataforma Zoom, el alcalde, síndicos, regidores y otros funcionarios, se enlazaron con la directora del Jardín de Niños ‘Fundadores’, Melissa Segura Zárate, para informarle de la orden de compra en beneficio del plantel que dirige.