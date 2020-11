No se sabe ‘a ciencia cierta’ si sirve el cubrebocas: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que utiliza el cubrebocas por respeto a la gente, que lo porta “sin saber a ciencia cierta si ayuda o no” a evitar contagios de COVID-19.

En la conferencia de prensa matutina afirmó que no usa el cubrebocas porque guarda la sana distancia, como se lo recomendaron los especialistas.

Dijo que de acuerdo a las indicaciones de los doctores, no es necesario usarlo si no se está infectado.

“Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho de que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, manifestó.

“Bueno, me lo pondría solamente porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda todos con su cubreboca, todos, este es un pueblo extraordinario”, afirmó.

El primer mandatario aseveró que le tiene confianza al comportamiento del pueblo mexicano durante esta emergencia sanitaria.

Destacó que no se han tenido que aplicar medidas restrictivas como sucede en otros países.

“Le tengo mucha confianza al pueblo, la gente es muy responsable, en México se está viviendo un momento estelar por el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo, es algo excepcional, eres lo mejor que sea presentado en los últimos tiempos, un cambio de mentalidad, la gente es muy responsable, por eso a veces tenemos que estar atajando los afanes autoritarios porque se tiene la mala costumbre de imponer y de actuar con autoritarismo”, afirmó.

