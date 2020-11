Podría haber recuento de votos en Georgia

ESTADOS UNIDOS.- El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, advirtió la posibilidad del recuento de los votos en la entidad.

Señaló que esto obedecería al tan pequeño margen de votos entre ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

“Con un margen tan estrecho, habrá un recuento en Georgia”, dijo en una rueda de prensa el secretario de Estado de ese estado sureño, Raffensperger.

WATCH LIVE: Georgia's Secretary of State says the state is still too close to call, and that there will likely be a recount. https://t.co/wLfVyXgbMc pic.twitter.com/1ki1eJjmFr — Newsy (@Newsy) November 6, 2020

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, lidera actualmente en el estado, con una diferencia de mil 98 votos sobre su rival, el candidato republicano Donald Trump.

“Estamos investigando todos los informes que recibimos, pero también tenemos un proceso abierto para asegurarnos de que permitimos que los monitores entren en todas las elecciones para que seamos abiertos y transparentes”, refirió Raffensperger a ABC News.

Georgia Secretary of State Brad Raffensperger: “We are investigating every report we receive but we also have an open process to make sure that we allow monitors in to all elections so we’re open and transparent.” https://t.co/DA8JdVxU42 #Election2020 pic.twitter.com/01PzND7rb5 — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 6, 2020

No obstante, el recuento no se puede activar hasta que se cierren y certifiquen los resultados de las elecciones, lo que podría estar hasta 2 semanas de distancia, recuerda otro oficial electoral en Georgia, en versiones hechas llegar a la periodista Judy Woodruff, de PBS NewsHour.

another Georgia official reminds that a recount cannot be triggered until election results are certified, which could be up to 2 weeks away — Judy Woodruff (@JudyWoodruff) November 6, 2020

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÑORIGA