AMLO anuncia reunión para revisar iniciativa del outsourcing

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que su gobierno está revisando la iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados para regular el outsourcing o subcontratación laboral y que se tendrá una reunión con empresarios.

“Estamos revisando la iniciativa, vamos a tener una reunión, precisamente el día de hoy por la tarde, con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados”, comentó durante su habitual conferencia matutina.

El presidente añadió que el propósito de la iniciativa es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran y en el resto de las actividades, es decir lo que tiene que ver con la relación de patrones y trabajadores, no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores.

Señaló que al contratar a los trabajadores por tiempo determinado implica que éstos no tengan seguridad social ni prestaciones.

Mencionó que en diciembre se da el fenómeno de que cuando se tiene que entregar a los trabajadores el aguinaldo o en algunos casos reparto de utilidades se les despide para volverlos a contratar enero o febrero y esto es totalmente irregular.

“Lo que queremos es que el trabajador reciba su salario y sus prestaciones, se hizo esa reforma durante el periodo neoliberal y se justificó que de esa manera la empresa se iba a dedicar solo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral, pero esto ha significado un abuso”.

López Obrador señaló que en los últimos tiempos creció muchísimo el número de trabajadores que están en este sistema de subcontratación y este fenómeno provocó que en diciembre se despida a 300 o 400 mil trabajadores para después recontratarlos.

“Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades porque van en contra de los trabajadores, además como autoridad al darnos cuenta de que están utilizando estas maniobras, si no actuamos nos convertimos en cómplices y eso no lo podemos hacer en ningún caso”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA