En medio de Black Friday se registra tiroteo en California

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los días más esperado del año en Estados Unidos en el Black Friday, sin embargo, se vio frustrado por un tiroteo suscitado en un centro comercial en Sacramento, California, este viernes por la tarde.

El tiroteo en pleno Black Friday, dejó como saldo una persona muerta y otras más lesionada, según informó el portavoz de la policía Karl Chan.

‘Los oficiales de SPD están en la escena de un tiroteo que ocurrió en Arden Fair Mall. Se han localizado dos víctimas de disparos y el sospechoso ha huido del área. No hay ninguna amenaza activa en este momento. La policía permanecerá en el área mientras continúa la investigación, tuiteó la policía de Sacramento’

La víctima del tiroteo fue encontraba en el centro comercial ya sin vida, mientras que la persona herida se localizó en un banco fuera de la plaza con heridas graves por lo que de inmediato fue trasladada al hospital más cercano.

Según se informó, al rededor de las 18:00 horas de este viernes, se reportaron disparos en el centro Arden Fair Mall.

Desafortunadamente el sospechoso del tiroteo logró huir del lugar, sin embargo, la búsqueda sigue este sábado, aseguró la policía.

