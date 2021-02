Exige Gabriel Soto cárcel a quien filtró su video íntimo

MÉXICO.- A finales del año pasado Gabriel Soto estuvo en medio de la polémica luego de que se violara su privacidad y se difundiera un video íntimo.

En entrevista para el programa ‘Primer Impacto’, el actor de ‘Te acuerdas de mí’ confirmó que su demanda continúa y exige que los culpables de la filtración terminen en la cárcel.

Gabriel Soto revela que el culpable de difundir su video intimo pagará con cárcel

Durante su conversación Gabriel Soto recalcó que no descansará hasta que el culpable de violar su privacidad al difundir su video íntimo se encuentre en la cárcel.

El actor puntualizó que nadie tiene el derecho de compartir este tipo de contenidos.

Gabriel Soto fue claro al asegurar que el culpable deberá de pagar de 4 a 7 años en la cárcel.

“La fiscal me está ayudando mucho en este sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el culpable de haber filtrado esto o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel, porque esto se paga con cárcel de 4 a 7 años” Gabriel Soto

Sobre si tiene sospechas de quien pudo haber filtrado su video íntimo, el actor detalló que prefiere no hablar de esos temas.

Gabriel Soto defendió su derecho a la intimidad y aseguró que el problema no es si se graba o no, sino que las personas lo difundan en las redes sociales.

“Yo digo ‘¿qué tiene de malo grabarse?’, o sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral, esa es la violación a la intimidad”

Gabriel Soto