LOS ALCALDES AMPARADOS

Desde el Congreso de Tamaulipas se dio el primer llamado al “banquillo de los acusados” para un ex alcalde de Altamira y para la alcaldesa re electa de Reynosa, tal como se lee.

Hay alcaldes y ex alcaldes del estado de Tamaulipas, que han demostrado “que el miedo no anda en burro” y que “no rompen un plato, sino varios” , como Maki Ortiz, quien el pasado 12 de noviembre, de acuerdo al expediente : 797 /2020, no sabemos si por temor, miedo o precaución decidió ampararse para evitar ir a parar al bote.

¿ Qué se habrá comido Maki Ortiz, que se amparó ?.

¿ A qué le tiene miedo y por qué ?…

Pues ayer salió el peine en el Congreso del Estado , la exhibieron que tiene cuentas pendientes por aclarar el destino de 176 millones de pesos, siiiii toda esa lanota, al parecer no le dio pellizcones sino mordidotas al presupuesto

La diputada local de Morena, Edna Rivera, se fue duro y a la cabeza contra la doctora ( doctora que ya no da consulta ni con el doctor simi) dijo que pudo haber caído en conductas “delictivas”, ámonos ! Y también, Miguel Gómez, se puso los guantes y se subió al ring para dar de patadas .

A como es de miedosa Maki Ortiz, seguramente a partir de hoy andará con su amparo bajo el brazo, por si le encuentran las migajas de las mordidotas que le dio al pastel del erario público.

O a lo mejor, por qué la mujer es lista , ya se fue a encerrar a su casa a McAllen, Texas, por que en realidad ella vive allá y se la ha pasado viéndole la cara a la ciudadanía.

Supongo que el ex alcalde de la Altamira debe de estar muy arrepentido de haber entrado a la polaca, la verdad es que fue pésima su administración, y cuando terminó le fue muy mal, peroooooo muy mal con sus amigotes que hizo negocios y para acabarla de amolar, hoy anda sin ni un peso en la bolsa.

Dejo un “desmother” al terminar como presidente municipal de Altamira, a lo mejor Armando López no se acuerda, pero heredó más de 30 obras a medias , se fue y no las terminó.

Y muchas marranadas en el manejo de las finanzas municipales, por eso prácticamente anduvo prófugo de las cámaras y los micrófonos, para no responder a los cuestionamientos.

Creo que salió más fregado económicamente, que cuando entró, peroooo! no entendió ni por que se quedó hasta sin casa, todos sus bienes lo puso a remate !

Hoy anda de coqueto con otros partidos, de “huele moles” haber que le toca en la repartición.

Ojalá que si gana su gallo, no le den la Sub dirección de “colocar el cordón amarillo de precaución” de Protección Civil, como le ha pasado a algunos ex presidentes municipales de Madero, cuentan los grillos y los mapaches .

Pero por lo pronto que diga dónde dejo los 346 melones ( millones de pesos) del ejercicio 2016.

Esto se está poniendo sabroso, dicen que está agotado el papel de impresión de los amparos en Tamaulipas, debido a qué hay pedidos de hasta 40 duplicados por alcalde !

! PARECE QUE REGALAN TORTAS PARA REGISTRARSE EN MORENA!

En todo el estado ha salido mucho loco que se ha registrado para participar en la campaña de este año por Morena, si le cayó la pedrada , sóbese ( muchos no tienen ninguna probabilidad de serlo ) para que nos hacemos, sabemos perfectamente quienes serán los abanderados en cada municipio.

Pero hasta parece que te dan una torta por subir la foto al face de tu registro en Morena, y si la dan, pues avisen, no sean malos !

Finalmente serán elegidos, los que realmente tengan posibilidades de ganar ! Y en el caso de Tampico, Madero y Altamira ya están las propuestas.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO