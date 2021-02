Ni la onda gélida frenaron las ansías de los hombres de Morena, de una u otra manera se hacen presente para establecer que siguen vigentes sus deseos por alcanzar posiciones

La máxima temperatura se vive en el interior del Morena, donde JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, realiza los esfuerzos para quedarse la coordinación de las delegaciones federales.

Calienta la silla y se truena los dedos, para enviar mensajes a la ciudad de México para mantenerse, mientras que algunos Morenistas exigen su salida, lo acusan de traidor al entregar la estructura de los beneficiarios al PAN.

EL JR es un alma que no entiende que su tiempo se acaba, insiste quedarse en el cargo que le permitió acrecentar su fortuna personal, la venta de las aduanas, pero además del manejo inescrupuloso de los programas de Jóvenes construyendo el futuro que atiende a más de 50 mil y Sembrando Vida.

En el primero de los casos se habla de que se tejieron redes de jóvenes que fueron inscritos en la plataforma para recibir una percepción de casi 4 mil pesos mensuales. Ellos deben pagar una cuota de mil pesos, sólo deben firmar de recibido.

También en el programa de Sembrando Vida hay irregularidades, pues al ser un programa difícil de auditar, reportan cifras de árboles que nunca sembraron.

Las denuncias ya las conocen, presionan ante MARIO DELGADO, pero también piden al jefe de la IV Transformación que por fin eche un ojo a Tamaulipas y manifieste su preocupación por las anomalías que ya son imposibles de parchar.

Todo eso mientras RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA espera desde la Dirección de Radio, Cine y Televisión que lo quieran más mandándolo a Tamaulipas en lugar de quien ya consideran el indeseable de laIVT.

Las instrucciones fueron claras y precisas, no quiere errores, ni quejas por mala atención, la alcaldesa PILAR GÓMEZ pidió a los responsables DIF Victoria y a los elementos de Protección Civil que apoyarán con todo a los ciudadanos afectados por la ola gélida en el norte del país.

Ella misma salió a recorrer las colonias , como la Alta Vista donde entregó cobertores y alimentos a los ciudadanos.

Son pequeñas acciones, pero que son una transfusión de energía para los beneficiados. En ocasiones no valoramos lo que representa una despensa para una familia, más cuando se entrega en el momento perfecto y el día indicado, como lo fue este fin de semana cuando se registran las más bajas temperaturas de los últimos meses.

Los refugios ya están abiertos , se preparan para recibir a las personas que necesiten protegerse del frío, por lo que ya se encontraban albergados 7 hombres y 3 mujeres.

La alcaldesa Pilar Gómez ordenó se otorguen servicios de alimentos calientes y servicio médico, camas y cobertores. Los albergues se activan con temperatura en el ambiente

a 10 grados centígrados o a 14 grados centígrados con presencia de lluvias.

En la frontera, también el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR y su esposa ADRIANA HERRA ZÁRATE entregaron cobijas a familias vulnerables para que puedan soportar las temperaturas de bajo cero que se registra en Nuevo Laredo.

RIVAS refirió que se entregarán 400 cobijas a familias de este sector y en la periferia de la ciudad.

“Estamos en otras colonias de manera simultánea, hay gente en la Blanca Navidad, Lomas del Río y en Bayito, me acompaña parte de mi fortaleza, mi esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE y el voluntariado que dieron de su tiempo para venir a cobijar a quien más lo necesita”, señaló.

Una cobija siempre será bien recibida.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ