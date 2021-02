Anuncia CENACE cortes de luz en 12 estados

MÉXICO.- El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) alertó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero continuarán los apagones porque se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios.

Explicó que los cortes rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

A través de su cuenta de Twitter recomendó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran y cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, además de disminuir o apagar procesos de producción no esenciales.

Restituido 82 por ciento del servicio: CFE

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el momento se ha restablecido el suministro a 82 por ciento de los usuarios afectados.

La CFE precisó que todavía están afectados 1 millón de usuarios que se encuentran en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Las actividades de restablecimiento continuarán conforme a las instrucciones que emita el Cenace para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

