En Tamaulipas, algunos de los actores políticos no creen en la información que emiten los funcionarios federales respecto a la compra de vacunas para prevenir el Covid.

Es fecha que todavía no se aplica la segunda dosis a los ángeles de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla en todos los hospitales del sector público.

Sin embargo, esa incredulidad también alcanza a muchos ciudadanos que en estudios de opinión piensan que la vacuna contra el Coronavirus la recibirían a finales del 21 o mediados del 2022.

Esas mediciones de las encuestadoras fueron entregadas en Palacio Nacional, donde se hacen esfuerzos titánicos para contener la ola de comentarios negativos en contra de la política de salud.

En ese sentido, el Gobierno Federal acaba de anunciar la compra de 140 millones de vacunas, pero solamente llegaron 840 mil dosis de Astra Zeneca procedentes de la India. Es decir no se acerca ni al uno por ciento de lo que se anunció para inmunizar a los adultos mayores.

Son muchas incongruencias que asaltan la mente de los ciudadanos, consiguen pocas respuestas y la información que surge poco hace para calmar el alud de preguntas de los ciudadanos. Las incoherencias se notan como la caspa en una camisa negra, es difícil de ocultar.

Es por eso que nos llamó la atención la plática que dio la diputada local YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, hoy aspirante del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo, con su conversación respecto a la llegada de las vacunas contra el Covid en México.

“Que sucedió con las vacunas para Tamaulipas” fue el tema que trato YAHLEEL en el que estableció que ella misma en su calidad de legisladora envió oficios preguntando sobre el tema, pero no hay respuesta de las autoridades federales.

La diputada refirió que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR anunció el 8 de diciembre que llegarían 30 millones de vacunas para atender a los 127 millones de mexicanos, pero es fecha de que no arriban, pero ahora dio la luz verde a los gobiernos estatales para comprar la vacuna, tratando de justificar ese faltante.

“La realidad es que la Federación no cumple ni con el personal médico”, dijo ABDALÁ quien durante la pandemia entregó insumos diversos en los hospitales de esa ciudad fronteriza.

Por lo pronto este fin de semana, YAHLEEL acompaño al alcalde ENRIQUE RIVAS a entregar cobijas a Protección Civil y Bomberos para ayudar a las familias para que se protejan en estas bajas temperaturas que se viven en el norte del país.

Sin embargo, la pregunta es dónde están las vacunas, es la duda que asalta a mucho, pero principalmente a los médicos, enfermeras y personal en espera de un escudo para sus vidas.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER encabezó la entrega de becas municipales a los 780 alumnos más destacados de los diferentes niveles educativos, evento en el que fue acompañado de su esposa AÍDA FÉRES DE NADER, además de la diputada local, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y la regidora NORA GÓMEZ GONZÁLEZ. Durante el evento, CHUCHO NADER destacó el esfuerzo de esta administración para reconocer el esfuerzo y dedicación de las niñas, niños

y jóvenes para destacar en su desarrollo educativo.

“Nuestro principal interés es que les vaya bien a ustedes y que aprovechen todo el aprendizaje sobre todo ahora, que las clases se reciben a distancia. Sabemos de la difícil situación que atraviesan muchas familias tampiqueñas a consecuencia de la pandemia, por ello hemos seguimos apoyando a todas y todos los beneficiarios”, expresó NADER.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ