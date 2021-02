Toño Mauri habla de sus secuelas tras tener covid

MÉXICO.- Después de permanecer ocho meses hospitalizado por el nuevo coronavirus Covid-19, el actor, Toño Mauri rompió el silencio y habló sobre su permanencia en el hospital y las secuelas que le dejó su intensa lucha contra el mortal virus.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn't sure he'd be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. "This experience made me realize what is really important," he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1

— UF Health (@UFHealth) February 12, 2021