EL ROSTRO DE VICTORIA

Se podría decir que el trabajo de Pilar Gómez Leal a cinco meses de haber asumido la responsabilidad de Alcaldesa está dando resultados.

Esta semana sostuvo con el sector productivo de la ciudad un encuentro, que aprovechó para dar cuenta del trabajo realizado en poco más de 100 días en la capital tamaulipeca.

Bien por la alcaldesa, dar la cara, no encerrarse pese a la grave problemática con que asumió las riendas de la ciudad habla bien de ella.

La papa caliente que le dejó Xicoténcatl González Uresti, poco a poco la ha ido enfriando para poder agarrarla con fuerza, para moldearla, darle forma y transformarla.

Decíamos que el lunes doña Pili se reunió con la sociedad civil para dar a conocer algo así como un mini informe, y el programa de pavimentación para el año.

Inversión importante, 200 millones de pesos para atender 50 calles por las que viven más de 300 mil victorenses.

El tema interesante es cómo la alcaldesa logró esa inversión que por dos años se le exigió a Xico, la respuesta es sencilla, la Dama ha sabido trabajar de la mano del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Su buena labor de gestión ante el mandatario tamaulipeco le ha dado resultado y eso lo reconocen los victorenses.

Durante el reporte de Pilar a los victorenses, se pudo observar la presencia de varios ex alcaldes de Victoria, entre ellos, Teresa Aguilar Gutiérrez, José Manuel Assad Montelongo, Álvaro Villanueva Perales y Óscar Almaraz Smer.

Destacó además la presencia de la sociedad civil y de los sectores empresariales y productivos, como los representantes de la Canaco, la Canirac y la Coparmex.

Los diputados locales Arturo Soto y Eulalia Martínez, son apoyos fundamentales al trabajo que viene realizando Pilar, porque ambos le ayudan en gestiones y cristalizar apoyos.

El nivel de la gente congregada habla del peso político de la alcaldesa, pero habla más de sus resultados, esos sin duda, le dan ventaja en la contienda que viene.

Sin duda las pavimentaciones que vienen, el bacheo y terminar los trabajos “Para que Tengamos Agua”, van a ampliar la aceptación que viene agarrando Gómez Leal.

Falta de gas, falta de electricidad, falta de agua, falta de programas, falta de apoyos, falta de inversiones y muchos más falta; son parte de la insuficiencia que nuestro país viene enfrentando desde hace tiempo, los alcances de la 4T hoy están desdibujados.

Porque eso de beneficios para todos, desarrollo del país, cero corrupción y promesas y promesas, nadie los ve.

Quién no recuerda que se iban a acabar los gasolinazos y hoy tenemos los precios de los carburantes por los cielos.

La economía caída en menos del 8 por ciento.

Un campo congelado sin incentivos.

Así le podemos seguir y no paramos, sin querer desprestigiar la estrategia de MORENA y el Gobierno Federal, la verdad es que la situación del país ha estado mejor en manos del PRIAN.

Aunque el paternalismo que hoy impulsa el Gobierno Federal es de gran beneficio para adultos mayores, los ninis y algunos estudiantes, no olvidemos que las dádivas no producen.

El asistencialismo genera flojos y dependientes de programas sociales.

Seguir ese camino le puede costar muy caro, no sólo al presidente de México, le pude costar caro a los que sostenemos este país con lo que producimos, generamos y pagamos.

Viene en México una etapa electoral, aún falta tiempo, por lo mismo es importante que todos, hagamos la mayor reflexión de qué es lo que queremos para nuestro futuro.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA