BYE, BYE A “LOS PLURIS”

El martes anterior MORENA presentó una iniciativa a la cual no se le ha dado la importancia que merece. Se trata de eliminar los llamados “diputados de representación proporcional” que a gran costo los contribuyentes vienen arrastrando desde los tiempos de López Portillo. Estos “pluris”, con sus dignas y escasas excepciones, son una calamidad, por no decir una desgracia, dado que los partidos los utilizan por lo general, cual bloques de ataque y descalificación no siempre benéficos para la república.

De manera que el primer paso se dio en el sentido que lo prometiera AMLO durante su campaña. Ya sabéis que en cantidad de doscientos, son los dipus que sin merecerlo, ocupan las respectivas curules que nos cuestan alrededor de doscientos mil pesos mensuales por cráneo, además de prestaciones y canonjías, resultado de acuerdos a veces “en lo obscurito” y a veces no tanto. Y no lo merecen, digo, por la sencilla razón de que no son electos

de la forma y manera como lo demanda la democracia pura. Todos sabemos, eso sí, que son un grupo de élite escogido en base a intereses particulares, familiares y en algunos casos provienen de sentimientos inconfesables.

El tema se pondrá de moda y servirá para que la oposición grite, patalee y alimente a los medios de comunicación siempre dispuestos a atacar con saña y cizaña a AMLO. Desde luego que la eliminación de estos parásitos es parte importante de la Transformación, además de significar excelente ahorro para las finanzas públicas ahora tan necesarias para atender la problemática social. Recordéis que estos “pluris” no hacen actos de proselitismo, ni los necesitan porque como dicen los gachupines, “ya se las dan chupadita”, frase que aunque lo parezca, no es grosería ni referencia erótica alguna.

El asunto es que gracias a MORENA, nos sacudiremos esta carga que no dignifica, al contrario, avergüenza al sistema político mexicano. De ser aprobada la iniciativa como se espera, tendrá efectos hasta las elecciones del 24, pero bueno más vale tarde que nunca. Claro, habrá que reformar la Constitución en sus artículos 52, 54 y 55. En este sentido, será sobre todo en los congresos locales, (cuya mayoría es necesaria para que la iniciativa se convierta en ley), donde más se notará la resistencia. Y es que en gran medida, la función legislativa en provincia es sinónimo de traiciones, puñaladas traperas, venta de votos al mejor postor, deslealtades y todo lo que tenga que ver con ambiciones políticas y signo de pesos. Y aquel o aquella que se sienta ofendido (a) u aludido (a), que lance la primera piedra.

Entre los motivos expuestos en dicha iniciativa presentada por Oscar Gutiérrez Camacho destaca que tal figura no es necesaria, “porque ya no existe simulación ni autoritarismo, sino democracia participativa donde el voto tiene valor efectivo”.

Cuando JLP hizo la propuesta al congreso, el sistema político estaba en crisis, por lo tanto le urgía fortalecerse con la incorporación de partidos que sin registro actuaban al margen de la ley, sea clandestinamente. De igual forma grupos guerrilleros que en diversas regiones abanderaban causas populares, especialmente en el sureste.

Recordéis que el país venía del régimen encabezado por Luis Echeverría, caracterizado por la guerra sucia contra la oposición que incluía represión, persecución y desaparición de los dirigentes más destacados, pero también el asalto y apropiación de la línea editorial de medios tan importantes de la época, como el periódico Excelsior, que sufrió un golpe de estado del que hasta la fecha no se repone.

México entonces, padecía una crisis política derivada del autoritarismo de Echeverría, pero también de la mala fama del sistema que para sobrevivir utilizó el movimiento estudiantil, provocando la masacre de Tlatelolco, la más incomprensible e inexplicable de la historia moderna del país.

En esas circunstancias, el nuevo régimen encabezado por López Portillo buscaba forma de identificarse con la democracia y como buen constitucionalista,

NO A LA CENSURA MAÑANERA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF por sus siglas en español), dio muestras de vida dejando sin efecto las restricciones que a las conferencias “mañaneras” de AMLO pretendía imponer el INE.

Más bien a las ocurrencias en tal sentido, del consejero presidente Lorenzo Córdova (que de “lorenzo” no tiene nada porque todo lo hace bien cuerdo, sobre todo cuando cobra con singular alegría su medio millón de pesos mensual que como sueldo recibe). La decisión del citado Tribunal en pleno, fue celebrada este miércoles por Andrés Manuel quien incluso externó su deseo de conocer a sus integrantes dado que le son ajenos y por lo tanto, independientes de externar su criterio con toda libertad, “como no sucedía antes, recordó, cuando estaban al servicio del poder en turno”.

Desde luego que AMLO celebra y aplaude el acuerdo en cuestión, considerando que de esta forma conservará un instrumento informativo de primera mano, pero además que le sirve como defensa de los ataques que con frecuencia recetan sus adversarios a través de los conocidos medios de comunicación y sus “analistas” al servicio de la reacción conservadora.

SUCEDE QUE

Ya se supo que Rodolfo González Valderrama, aspirante a gobernar el estado, es realmente amigo de Ricardo Monreal Ávila y no de AMLO, al menos no tanto como lo presume. El senador entonces, lo impulsa y apadrina en sus ambiciones políticas. Por algo lo llamó a colaborar cuando fue gobernador de Zacatecas y por algo RGV fue quien lo sustituyó al dejar la alcaldía de Cuauhtémoc en la CDMX.

Por otra parte, de alguna manera González Valderrama significaría la avanzada en Tamaulipas de Monreal en su objetivo de lograr la candidatura presidencial de MORENA. Sea que, como dicen en el rancho, “ya apareció el peine”.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA