MÉXICO SIN GAS…

No, no será el 2021 el año de la recuperación, tras un 2020 de retroceso histórico para este país gobernado bajo la sombra de la mentira que intenta justificar ineptitud, carencia de rumbo y desconexión del entorno global.

Así es mis queridos boes, hoy es la falta de gas la que ha comenzado a paralizar la industria, que ha dejado a miles con cortes intermitentes de energía eléctrica y que inspira a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a lanzar una retahíla de falsedades ante el panorama económico apocalíptico en ciernes.

Es cierto, no hay gas en México porque la tormenta invernal, también sin precedentes, que afecta a Estados Unidos congeló Texas y su sistema de ductos de gas, a los que está conectado nuestro país.

En los últimos días, fiel a su costumbre de mentir y justificar sus fallas, AMLO ha dicho que

los gobiernos neoliberales le apostaron a la compra del gas gringo, negocio según él con un trasfondo corrupto, lo que nos dejó a expensas del energético de estadounidense.

Verdades a medias y mentiras completas las del presidente que abusa de la ceguera que el fanatismo ha provocado en sus seguidores y que se tragan sin chistar el fruto de sus desvaríos.

“Lo del apagón de ayer pasó porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con las nevadas todo esto salió afectado y aquí vendría la pregunta… ¿Qué nosotros no tenemos gas en México? La cuestión es que se apostó a comprar el gas, porque ahí estaba la corrupción con las empresas extranjeras. En los últimos tiempos, busquen ustedes, para ver si encuentran, un plan para extraer gas en México, no van a encontrar nada, porque se apostó a comprarlo. Por eso estamos haciendo la refinería”, dijo en tono airado en la mañanera del martes.

Y entonces sus granjas de bots y la fanaticada orgánica comenzó a reprochar a los neoliberales la tragedia que estábamos pasando por la falta de gas y luz.

Falso que la reforma energética que AMLO y compañía están a punto de echar abajo nos haya hecho dependientes de los gringos, porque esta incluía, incluye aún, la participación de PEMEX con la iniciativa privada para la exploración de campos y generación de gas natural.

Lo cierto es que fue decisión de la 4T; es decir de LÓPEZ OBRADOR y los suyos, boicotear, cancelar y entorpecer la generación de gas, sobre todo en el noreste del país.

Ejemplos: El Plan Quinquenal 2015-2019 de licitaciones de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. AMLO y la 4T suspendió el plan.

Además en la reforma se que hoy satanizan en la Ronda Cero, le asignó a PEMEX los bloques con más certidumbre para extracción de hidrocarburos; entre estos enormes yacimientos de gas natural. AMLO también lo canceló.

El gobierno de LÓPEZ OBRADOR también suspendió la exploración y extracción de gas natural en Hidalgo Coahuila y que prometían producir 117 millones de metros cúbicos diarios de gas, uno de los cuatro que se le asignaron a PEMEX.

Pero además, AMLO ‘desapareció’ miles de metros cúbicos de gas que dijo que el gobierno anterior había comprado y que no se necesitaban, miren lo que dijo en el 2019:

“Se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio, no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas de sobra”, señaló Y el gas que nos sobraba y que no íbamos a necesitar en 30 años se esfumó gracias a las telarañas que inundan la cabeza del presidente.

Pero el lunes, el destino nos alcanzó, AMLO no dejó que empresas privadas, ni que PEMEX exploraran y generaran gas, vendió el que teníamos, no invirtió en almacenamiento del hidrocarburo y ahora no tiene más que seguir mintiendo.

Es lo que nos tocó de presidente, es lo que la mayoría de los mexicanos que le apoyan no entienden, pero ellos y los que no le creemos tenemos que comenzar a acostumbrarnos al racionamiento, como en Venezuela.

Porque ayer el señor del Palacio Nacional sin el menor rubor salió con que de seis de la tarde a once de la noche ahorremos luz, que nos conectemos menos, lo que indica que el tema va para largo.

Es el inicio señores de una crisis de energéticos que puede hundir al país, por lo pronto es la luz que necesita del gas para producirse, pero en la frontera ha comenzado la escasez de gasolina.

Hasta ayer había cuatro plantas armadoras de autos paradas, con miles de empleados sin trabajar, decenas de maquiladoras también con cero producción, todo más lo que se acumule en estos días.

LA HELADA Y EL APOYO…

Al inicio de la semana las bajas temperaturas siniestraron el 60 por ciento de las 750 mil hectáreas de siembra de sorgo y maíz. Como el seguro catastrófico fue eliminado por la 4T y el resto de los apoyos al campo de Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA le entró al quite y anunció un programa emergente para tratar de salvar a los productores.

“Vamos a hacer un esfuerzo para poder apoyarlos con una parte del costo de la semilla. Esa es la opción: resembrar para amortiguar un poco este descalabro que sufren los agricultores de Tamaulipas. Les reitero el compromiso que tengo con el campo, los agricultores y los ganaderos de mi estado. Me duele mucho lo que está pasando pero más allá de lamentarnos vamos a actuar y a sacar adelante al campo tamaulipeco”, dijo ayer en Reynosa.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA