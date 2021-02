‘Denuncia no es una casualidad’

CIDUAD DE MÉXICO.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, calificó como una persecución política desde Palacio Nacional, las denuncias presentadas en su contra.

“No son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio Nacional”, dijo ayer tras acudir a la Cámara de Diputados para exigir acceso a los documentos de las denuncias, para tener una defensa justa y adecuada.

“Probablemente acusen de situaciones que en su momento, vamos a defender, vamos a aclarar y dar a conocer mi inocencia”, y agregó, “si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el no haberme sometido a este gobierno federal”.

Gobierno, que dijo, ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas, “un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas”. Dijo que la Federación está molesta por haber sido exhibidos el documento apócrifo presentado por la CFE, culpando del apagón registrado en varios estados, señalando como causa un incendio.

“Seguramente también, están muy molestos porque hemos presentado controversias constitucionales, porque estamos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas, que es la generación de energías limpias y renovables”.

Además, dijo, el hecho de ser uno de los fundadores de la Alianza Federalista, también causa molestia, al “alzar la voz en contra de las arbitrariedades del gobierno federal”.

García Cabeza de Vaca, dijo que aclarará cada señalamiento y defender su honra y la de su familia, “no voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de las familias tamaulipecas”.

El mandatario tamaulipeco, dijo que entregó un documento a la secretaria general de la Cámara de Diputados, para inconformarse, luego que el Coordinador de los diputados federales de Morena, violó la ley y el debido proceso, al filtrar el documento para solicitar su desafuero, con el único propósito de utilizarlo de manera mediática.

“Les he pedido que me den una copia de esa supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, mismas que me dicen, ni siquiera cuentan con ella, qué probablemente este fin de semana, tendrán acceso a esos documentos”. Por la mañana, al concluir la ceremonia del Día de la Bandera, había emitido un mensaje en el que advirtió que no dejará de luchar por Tamaulipas.

“Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas, a ustedes les consta; esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última, y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara”, señaló.

En un mensaje, García Cabeza de Vaca, dijo que no ha traicionado la confianza de los tamaulipecos, y que está acostumbrado a luchar, “voy a seguir luchando por mi estado, mis ideales, por mis convicciones, voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos.

El gobernador comentó que es un timbre de orgullo que la Federación lo voltee a ver y señaló, “algo les preocupa”.

“La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad; vamos a enfrentarla como siempre lo hemos hecho”, concluyó.

POR PERLA RESÉNDEZ