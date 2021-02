‘Eso de agachar la cabeza no se me da’: Gobernador

TAMPICO, Tam.- “Eso de agachar la cabeza y quedarse callado ante un Gobierno Federal sin razón, eso no se me da”, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien aseguró que dará la batalla para sacar adelante a Tamaulipas.

Al hablar ante empresarios del sur de Tamaulipas sobre el caso de la solicitud de desafuero, el mandatario estatal, reiteró que seguirá luchando por sus ideales, principios, valores y convicciones.

Dijo que le han preguntado, si no tiene miedo, a lo que asegura, ha contestado, “si no tuve miedo para enfrentar un régimen que llevaba 86 años, no tuve miedo para poder enfrentar a los grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, ¿ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas?, eso no va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni pasado”.

La Fiscalía General de la República, solicitó el desafuero del mandatario estatal, para enfrentar acusaciones por delitos del fuero federal. Sobre ello, el mandatario estatal aseguró que el único miedo que tiene, es al reclamo de sus hijos por no dar la batalla.

“Me diga, ¿dónde estuviste papá?, ¿por qué no diste la batalla, por ese México que a ti te heredó mi abuelo y bisabuelo?, ¿por qué no diste la batalla y nos estás entregando un México sometido a un régimen, que quiere hacer su voluntad, a pesar de la misma Ley?, eses es el verdadero miedo que tengo”.

García Cabeza de Vaca, dijo que su gobierno, es tan legítimo como el gobierno Federal, “alcancé el 51 por ciento de los votos en mi estado, con el respaldo de los tamaulipecos y los únicos, que me pueden decir que me vaya, son ustedes, los tamaulipecos, nadie más”, sentenció.

Las acciones que lleva a cabo su gobierno, aseguró, están encaminadas para blindar a la entidad y asegurar que siga siendo competitivo y llegue la inversión, que mantiene a la entidad en el tercer lugar nacional en Inversión Extranjera Directa.

“Hay quienes ese tipo de acciones, no les parece y se molestan; pero les vuelvo a repetir, no engañé a nadie y voy a defender los intereses de los tamaulipecos y es lo mismo que les pido a ustedes”.

A los empresarios les pidió ver más allá de un gobierno o partido político, ver por sus familias y su legado, “nadie quiere más esta tierra, que aquellos que vivimos y la trabajamos todos los días, aquellos que la hemos padecido y sufrido y a pesar de las circunstancias, estamos aquí, dando la batalla”.

Cuestionó a la Federación la molestia por la Controversia Constitucional que tramitó el Gobierno Estatal, para defender las energías limpias, y haber evidenciado a la CFE por el uso de un documento apócrifo para justificar un apagón masivo.

“Se molestan porque el Gobierno del Estado y el Gobernador, mete una Controversia Constitucional parcial, sobre la Ley de Coordinación Fiscal para asegurarnos y garantizar que le lleguen más recursos al Estado de Tamaulipas”.

Se molestan, dijo, “porque levantamos la voz y decimos las cosas de frente como lo hacemos los norteños, por defender en lo que creemos; creo que no debe ser así, se molestan por defender la estabilidad laboral que tanto ha costado a Tamaulipas, ¿por eso se molestan?”, cuestionó.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón