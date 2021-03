Hagámoslo real

Hola, me da gusto saludarte una vez más en este espacio, como cada semana.

Este fin de semana tuve la oportunidad de platicar con un buen amigo, de temas diversos y claro surgió el tema de cómo el emprendimiento ha sido pieza fundamental estos últimos años, y sobre todo este año y el pasado a raíz de la pérdida de empleos por la pandemia.

Para muchos, el emprendimiento ha servido como una herramienta para autoemplearse y claro desarrollar sus ideas de negocio que traían en mente.

Es importante mencionar que cuando estamos emprendiendo la “teoría” nos indica que debemos hacer un plan de negocio, sin embargo, por la emoción y por la premura de arrancar el proyecto vamos dejando a un lado esto y sobre todo cuando escuchamos hablar sobre planes de negocio nos imaginamos de pronto un corporativo

y un mundo de gente ejecutiva con reportes extensos.

La realidad es otra, los emprendedores deben aprender a profesionalizar sus ideas de negocio a través de la ejecución de éstos.

Es necesario tener todas las perspectivas del negocio y los planes escritos, si no, irán surgiendo errores y no habrá una manera de tener un plan y sobre todo en estos tiempos en donde todo pareciera ser con alta incertidumbre.

Un plan de negocio también te ayuda a definir hacia dónde va tu negocio, qué le espera (demanda, competencia y proyecciones financieras) entra otras cosas de suma importancia que por más pequeña que sea la idea es necesario consolidarla.

No subestimes tu idea de negocio, profesionalízala a través de un buen plan de negocios por más pequeña que éste sea, estará listo para crecer de una manera sustentable.

Espero te sirvan estos consejos y nos vemos la próxima semana.

POR JORGE REYES

Twitter: jorgerc27