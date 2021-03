AMLO renegociará contratos tras aprobación de la reforma eléctrica

MÉXICO.- El presidente AMLO llevó a cabo su conferencia mañanera de este miércoles 3 de marzo con varios temas en la agenda nacional.

Por un lado, el Senado de la República aprobó en sesión vespertina extraordinaria la reforma a la Ley de Industria Eléctrica gracias a la mayoría de Morena y sus aliados en dicho cuerpo legislativo.

AMLO celebró la aprobación de la reforma energética y consideró el nuevo ordenamiento como una plataforma ideal para renegociar los “contratos leoninos” de algunas empresas. Aseguró que México se encamina a una nueva etapa de sustentabilidad y autonomía energética.

Mañanera de AMLO: Se renegociarán contratos con empresas bajo los términos de la Reforma Eléctrica

El presidente AMLO anunció que se renegociarán contratos del gobierno federal en materia energética bajo los términos de la recién aprobada reforma eléctrica.

En su conferencia mañanera, AMLO dijo que justo por el rechazo de empresas beneficiadas por “contratos leoninos” de la administraciones pasadas, fue que no tuvo otro remedio que enviar al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

AMLO aseguró que las empresas con las que las renegociaciones se plantearán, principalmente, con Iberdrola y otras 10 empresas.

“Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo a la nueva realidad económica, es a la nueva realidad política”

AMLO

AMLO pide a mujeres protestas pacíficas por el 8M

AMLO pidió a mujeres que sus protestas del 8 de marzo, cuando se conmemore el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, sean pacíficas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de marzo, AMLO dijo que contrario a ciudades como Madrid, en España, México no limitará las marchas de mujeres a sólo 500 asistentes, por las condiciones actuales de la pandemia, debido a que su gobierno respeta la libertad de manifestación.

Lo único que pidió el presidente es que las protestas sean pacíficas y que no se atente ni contra la vía pública ni contra establecimientos comerciales. AMLO precisó que se trata de una recomendación en contra de la violencia, y reiteró que en México existe liberad absoluta para tomar las calles en apoyo de causas justas.

“Allá en Madrid prohibieron salir a las mujeres, o no pueden salir más de 500 mujeres, aquí no. Aquí hay libertades plenas, allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia, aquí no, prohibido prohibir”

AMLO

Mañanera de AMLO: Pemex y Odebrecht alcanzan acuerdo sobre gas etano para ahorro de 13 mmdp

AMLO anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo entre Pemex y la empresa brasileña Odebrecht para reponer el daño causado al erario público por los actos de corrupción durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, cuando directivos de la constructora sobornaron a funcionarios para obtener contratos de obras públicas.

Con las nuevas condiciones de entendimiento entre Pemex y Odebrecht, el gobierno de AMLO se ahorrará más de 13 mil millones de pesos por el suministro de gas etano.

En su conferencia mañanera de este 3 de marzo, AMLO dijo que pese a que se siguen los procesos judiciales correspondientes por las “irregularidades” detectadas en México por parte de Odebrecht, su gobierno también tiene como prioridad recuperar los recursos desviados y poner fin a las condiciones de abuso en los contratos firmados por las administraciones anteriores.

El acuerdo se concentra en el suministro de gas etano y la eliminación de cláusulas que suponían penalizaciones para México.

De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Romero, el acuerdo firmado con Oderebrecht supone un ahorro de más de 13 mil 749 millones de pesos para el gobierno de México debido a que, entre otras cosas, se acepta que Pemex no pague los montos acumulados por penalizaciones 2019 y 2020 por el no cumplimento del contrato original.

Además, Pemex logró reducir a la mitad el número de barriles acordados para el suministro diario de barriles de gas etano a Odebrecht, al pasar de 66 mil barriles por 20 años a sólo 33 mil barriles por los próximos 3 años.

A partir de 2024 ya no hay obligación de suministro por parte de Pemex. Otro de los acuerdos establece que el precio del gas etano se establece en el 100 por ciento de la referencia de precio internacional, cuando los términos originales del contrato señalaban que el gas debía comprarse a un 30 por ciento del precio de referencia internacional.

