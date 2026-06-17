Blindan hospitales, aeropuertos y puertos ante riesgos sanitarios por el Mundial

Las acciones incluyen la supervisión de alimentos preparados, agua potable, producción de hielo, establecimientos de hospedaje, centrales camioneras, aeropuertos y puertos marítimos, considerados puntos estratégicos por la concentración de personas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Mientras Tamaulipas se prepara para recibir un mayor flujo de visitantes por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene una vigilancia permanente en hospitales, aeropuertos, hoteles, restaurantes y puertos marítimos para evitar emergencias de salud pública.

El comisionado estatal Mario Alberto Rebolledo Urcádiz aseguró que la estrategia busca anticiparse a cualquier contingencia sanitaria mediante un esquema preventivo que permita detectar riesgos antes de que se conviertan en un problema.

“Lo que estamos tratando de hacer es, en lugar de estar con un sistema reactivo, estar realmente con un sistema preventivo”, afirmó.

Las acciones incluyen la supervisión de alimentos preparados, agua potable, producción de hielo, establecimientos de hospedaje, centrales camioneras, aeropuertos y puertos marítimos, considerados puntos estratégicos por la concentración de personas.

“Los factores de riesgo pueden ser alimentos preparados, hielo, agua y los lugares donde se hospedan los visitantes”, explicó.

Uno de los puntos que mantiene bajo vigilancia especial la dependencia son los aeropuertos del estado, donde operan filtros sanitarios para identificar posibles riesgos epidemiológicos entre viajeros procedentes de otras regiones o países.

“Estamos muy vigilantes, sobre todo de aeropuertos. Tenemos nuestros filtros sanitarios y estamos cuidando que todo ciudadano que llegue al estado pase por un filtro sanitario”, sostuvo.

La vigilancia también se extiende a los puertos de Altamira y Tampico, donde las autoridades revisan la procedencia de embarcaciones y la condición sanitaria de las tripulaciones.

“Si vienen de zonas donde hay fiebre amarilla, se tiene que revisar este tipo de padecimientos”, indicó.

El funcionario aseguró que la dependencia cuenta con protocolos y vacunas disponibles para responder de manera inmediata en caso de detectar algún riesgo sanitario proveniente del extranjero.

Otro de los sectores sometidos a revisión permanente son los hospitales privados ubicados en la frontera tamaulipeca, donde la COEPRIS realizó inspecciones durante el presente año.

“Se han revisado la totalidad de los hospitales privados en la frontera y en este año no ha habido ninguna suspensión”, declaró.

Según la dependencia, las verificaciones buscan garantizar que las unidades médicas operen bajo condiciones adecuadas y cuenten con las medidas sanitarias exigidas por la normatividad vigente.

Rebolledo Urcádiz afirmó que la instrucción es mantener vigilancia constante y fortalecer la capacidad de respuesta de hospitales, centros de salud y organismos reguladores para enfrentar cualquier eventualidad.

“La indicación es estar preventivamente atentos a cualquier situación de riesgo”, concluyó.