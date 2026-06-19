IETAM busca 650 consejeros ciudadanos para la Elección del 2027

El proceso electoral arrancará formalmente el próximo 13 de septiembre de 2026 y concluirá con la jornada de votación programada para el 1 de junio de 2027.

Por Perla Reséndez

EXPRESO – LA RAZÓN

El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) inició el proceso de reclutamiento de ciudadanos que deseen participar en la organización de las elecciones de 2027, uno de los procesos electorales más importantes de la entidad, en el que estarán en juego 443 cargos de elección popular.

La convocatoria contempla la integración de los consejos municipales y distritales que tendrán la responsabilidad de coordinar y supervisar diversas etapas del proceso electoral en los 43 municipios del estado.

El presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, informó que se busca designar a 650 ciudadanos para ocupar consejerías electorales en los órganos desconcentrados del instituto.

Las personas interesadas podrán registrarse del 17 de junio al 31 de julio a través de la plataforma digital habilitada por la autoridad electoral.

De acuerdo con el organismo, a pocas horas de publicada la convocatoria ya se habían inscrito 68 aspirantes interesados en formar parte del proceso de selección.

El proceso electoral arrancará formalmente el próximo 13 de septiembre de 2026 y concluirá con la jornada de votación programada para el 1 de junio de 2027.

Durante los comicios se elegirán 36 diputaciones locales, 43 presidencias municipales, 43 sindicaturas, 233 regidurías de mayoría relativa y 120 regidurías de representación proporcional.

En total, los ciudadanos decidirán la integración de 443 cargos de elección popular en todo el estado y para garantizar la organización de los comicios, el Ietam instalará 65 órganos electorales desconcentrados.

Cada consejo estará integrado por una presidencia y cuatro consejerías, responsables de apoyar las actividades electorales en sus respectivas demarcaciones.

La autoridad electoral prevé concluir el proceso de selección antes de finalizar 2026, con el objetivo de que las designaciones definitivas sean aprobadas por el Consejo General a más tardar el 31 de diciembre.

La consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez destacó que la convocatoria incorpora acciones afirmativas para garantizar una participación más incluyente.

Por su parte, la consejera Marcia Laura Garza Robles explicó que las medidas contemplan espacios para personas con discapacidad y de la diversidad sexual, además de asegurar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género.

Los ciudadanos seleccionados asumirán funciones durante la primera semana de febrero de 2027 y participarán directamente en la organización de uno de los procesos electorales más relevantes para Tamaulipas.