Olvidan vacunar personal médico de los privados

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Personal médico de primera línea de atención a pacientes COVID de hospitales y clínicas privadas en Ciudad Victoria como el Hospital La Salle tienen un mes en espera de ser vacunados.

Confían que en Marzo sean inoculados con el biológico anti COVID que ya se aplicó al personal de instituciones públicas a un año que inició la emergencia sanitaria por la pandemia, dijo Jorge Salinas Treviño médico internista y director del Hospital La Salle .

Explicó que el hospital pertenece al consorcio mexicano de hospitales privados , pero aún no les han proporcionan las vacunas.

Por ello, se está haciendo mucha presión a nivel federal para obtener los biológicos; estamos en espera para ser vacunados aquellos atendemos pacientes COVID.

En el nosocomio, dijo, son alrededor de 14 entre médicos y enfermeras.

Dijo que los que atienden pacientes COVID, somos dos médicos; vienen otros doctores de fuera, la mayoría ya vacunados porque trabajan en otros hospitales. Pero los que no estamos vacunados somos dos médicos y 12 personas más de personal de enfermería quienes desde hace un mes esperamos que nos manden las vacunas, por lo que confiamos que en el curso ese este mes nos empiecen a vacunar, dijo.

“Todos los días estamos expuestos al contagio, me encomiendo a Dios en la mañana y noche; entro bien protegido, es la profesión que uno escogió y los tiene uno que atender. He aprendido mucho, me han enseñado mucho los pacientes, he estado muy adentrado con lo que está saliendo ya que la enfermedad se comporta de forma muy errática .

De hecho, depende mucho de cada individuo, sucede lo mismo con las vacunas en las cuales existe una gran discrepancia sobre ellas”.

Sobre los costos de la enfermedad en hospitales privados, dijo que el promedio de hospitalización es de 10 a 12 días; lo cuales muy variable , lo cual depende si requiere oxígeno alto flujo; o ventilador, lo cual duplica el costo por día de hospitalización.

El promedio por 10 días hospitalizados cuesta alrededor de 200 mil pesos aunque depende del médico y del tratamiento se se aplique; pero no baja de 150 mil pesos .

Mientras que en un privado hasta 300 mil pesos.

Según el reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en Tamaulipas han perdido la vida cerca de 100 trabajadores de la salud, es decir: médicos, enfermeros, camilleros, laboratoristas, y otros.

Hasta el 15 de febrero, en todo el país se había confirmado la muerte de 3,284 trabajadores de la Salud.

En Tamaulipas, según reportes de la Secretaría de Salud, un estimado de 19,500 personas han estado en la primera línea de batalla contra el Covid-19 desde marzo del año pasado, mismas que ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna.

En términos generales Tamaulipas es la octava entidad en número de contagios entre personal médico, con poco más de 5 mil casos confirmados, y más de 20 mil entre casos confirmados, sospechosos y los que al final resultaron negativos.

