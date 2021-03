Sapo por liebre

Los que saben dicen que la crisis a consecuencia del Covid 19 se agudizará en los próximos meses. Por lo que los políticos que ganen las alcaldías el 6 de junio, tendrán que enfrentar una serie

de problemas que les heredarán sus antecesores, entre ellos el económico.

No hay dinero que alcance y eso será lo que precisamente les tocará. Por eso a la hora de votar los ciudadanos tendrán que fijarse bien y elegir a los mejores para gobernar.

En el caso de Victoria, la aun alcaldesa PILAR GÓMEZ lleva mano para ganar, ya que en pocos meses hizo más de lo que realizó XICO GONZÁLEZ al frente de la comuna

en 2 años, por lo que demostró que es una buena gestora. Si nos basamos en esa línea, las cartas que competirán con PILAR que serán ALEJANDRO MONTOYA por el PRI y seguramente LALO GATTAS de MORENA, el primero no tiene experiencia en campañas y corre el riesgo de caer más.

Esta situación no solo la enfrentarán los municipios más grandes, sino también aquellos más pequeños. El caso de Llera es uno de ellos. Quienes desean a ocupar la silla que dejará vacante “El Sapo” DE LA TORRE necesitan no solo ser queridos por la gente, sino también tener la capacidad y la experiencia para gestionar recursos extraordinarios con los legisladores federales o tener vínculos cercanos con el poder en la Ciudad de México.

En ese sentido TOTO CASTRO quien aspira a abanderar la coalición PT-MORENA y que seguramente será el bueno para liderar que la 4T llegue a Llera, les lleva una amplia delantera a sus contrincantes TOTO es un político 24-7, tiene años ayudando a la gente más necesitada, por lo que destaca como gestor social, que con recursos propios o aportados por empresarios se han utilizado para mejorar caminos ejidales, limpieza de parcelas, áreas verdes, presas y hasta material para las viviendas. Lo aprecian porque tiene años apoyando a las comunidades desde el Encino hasta la cabecera municipal.

Otro punto a favor del originario del ejido La Clementina es que es un hombre de campo. Lo mismo sabe trabajar la tierra, cuidar y engordar el ganado, arrendar caballos y hasta ordeñar vacas, lo que hace que los llerenses se identifiquen con él.

Será importante que los tamaulipecos se fijen muy bien por quien van a votar y a la hora de la hora no elijan a gobernantes patito o como en el caso de Llera “sapo” por liebre.

Al TOTO solamente le falta ganar la nominación. La decisión se encuentra a la vuelta de la esquina.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR anunció que pedirá licencia al cargo para participar cm candidato a la diputación local este cinco de marzo durante la sesión de cabildo, donde se anunciará que ARTURO SANMIGUEL CANTU será su relevo y responsable de la marcha del municipio.

RIVAS aprovecha hasta el último momento de su mandato, por lo que reconoce el trabajo de todos y todas los docentes, por lo que el “Día del Maestro” sorteará un vehículo último modelo.

En el sorteo podrán registrarse los docentes de todos los niveles educativos de escuelas públicas o privados en una plataforma digital donde se les dará un código de acceso por medio de los supervisores de zona o directores de escuela.

Al momento de registrarse en la plataforma, el sistema les hará llegar un acuse a su correo electrónico, en el que aparece su número de folio, que será el número con el que participarán.

En el PRI soltaron las listas de plurinominales, las encabeza EDGAR MELHEM SALINAS, seguido de ALEJANDRA CÁRDENAS y ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ