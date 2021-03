Denuncian a la youtuber YosStop por el delito de pornografía infantil

MÉXICO.- Yoseline Hoffmann, mejor conocida como YosStop, fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el delito de pornografía infantil por almacenar un video en el que se ve a cuatro hombres violando a una joven de 16 años.

La denuncia contra la youtuber llegó luego de varios meses de señalamientos en su contra por haber almacenado el clip que hoy cuenta como evidencia ante las autoridades, en uno de los videos que YosStop subió a su vlog de YouTube.

quería pruebas de mi denuncia y la denuncié también a ella

amo un buen plot twist???? — ainara fonte????????‍♀️ (@ainara_fonte) March 4, 2021

¿Por qué acusan a YosStop de pornografía infantil?

A través de redes sociales, la mujer identificada como Ainara “S”, publicó un comunicado en el que indica que finalmente presentó una denuncia ante Fiscalía contra cuatro sujetos identificados como Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A”, Patricio “N” y Nicolás “B” por el delito de violación equiparada.

Carlos R., Julián G., Axel A. Y Nicolás B, introdujeron una botella de champagne en la vagina de la víctima, mientras ésta se encontraba en evidente estado de ebriedad, cometiendo de este modo la conducta delictiva consistente en Violación Equiparada. Lo anterior quedó documentado en una videograbación.

También indica que presentó una denuncia contra YosStop, quien el 22 de agosto de 2018, subió un vlog hablando sobre el video de la agresión, el cual presumió que tenía guardado aunque no lo mostraría por temor a que YouTube censurara el vlog titulado Patética generación.

Así Yoseline “N” lucró con la violación de la que fui víctima, exponiéndome además, a muchas más agresiones, ataques y amenazas.

El texto con sello de recibido el 3 de marzo por la FGJ de la CDMX también indica que tras la publicación del video de YosStop, recibió amenazas de muerte en contra suya y de sus familiares así como amenazas de agresiones sexuales, lo cual le provocó un constante estado de ansiedad, angustia, zozobra y temor por su integridad y la de su familia.

El día de hoy presentamos la denuncia de hechos en contra de Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S. #NosotrasConAinara #YoConAinara

#JusticiaParaAinara pic.twitter.com/G8iUjtDFCQ — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) March 3, 2021

El documento de la denuncia solicita a la Fiscalía emitir un citatorio contra YosStop para declarar en calidad de imputada por la posible comisión del delito de pornografía infantil con el objetivo de que informe cómo obtuvo el video de la violación.

En el video publicado hace tres años, YosStop emite comentarios despectivos y culpabiliza a Ainara por la violación cometida en su contra lo cual, a decir de la víctima en sus redes sociales, le provocó problemas psicológicos que la llevaron a tomar terapia por más de un año.

YosStop reacciona a la denuncia de pornografía infantil en su contra

Tras darse a conocer la denuncia por pornografía infantil impuesta en su contra, YosStop publicó un texto en sus stories de Instagram en las que menciona que se le acusa de un delito que jamás cometió

He recibido muchos mensajes de preocupación por parte de ustedes. Quiero agradecerles infinitamente su cariño. Sepan que estoy bien y tranquila, han querido involucrarme en un delito que jamás cometí, pero confío plenamente en la verdad y el sentido común. Como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mí, pero espero todo se aclare y se resuelva pronto.

¿Quién es YosStop?

Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como YosStop, es una youtuber mexicana que nació el 27 de julio de 1990, tiene ascendencia lituana, ucraniana y libanesa. Es hermana de “DebRyanShow”, también youtuber.

CON INFORMACIÓN DE ADN40