En tinieblas el malecón ‘Agustín Lara’

PÁNUCO,VER.- El abandono total que diversos rubros que padece el municipio en el gobierno encargado a Fernando Molina Hernández, se hace también evidente en lo turístico.

Basta referir que el malecón ‘Agustín Lara’ se encuentra desde hace varios meses sin alumbrado lo que lo hacen lucir como una auténtica “boca de lobo” algo que apena y avergüenza a los panuquenses.

La ciudad está saturada de ambulantaje, el cual aumenta en total anarquía, las calles lucen por doquier montones de basura en sus esquinas, incluso en postes y camellones y en todos los sectores los hoyancos y baches en las calles son interminables.

Ciertamente se atraviesa por una pandemia y es clave reducir la movilidad social sin embargo es evidente el desinterés de Fernando Molina por atender la necesidad de luminarias que existen en el paseo turístico el cual luce desolado es un área de riesgo para asaltos y delitos.

Actualmente deportistas que realizaban su rutina se aprovechaban las condiciones de esta área para ejercitarse se retiran de inmediato en cuanto empieza a oscurecer por el riesgo que representa quedarse en esta zona.

“Me gusta mucho el malecón y yo vengo a trotar con frecuencia, sin embargo por la falta de luz la verdad me da temor y ya no me quedo más tiempo ya una vez me quisieron asaltar”, indicó Patricia Hernández con residencia en la zona centro.

Citó que fue una dramática experiencia la que vivió ya que realizaba su rutina de trote cuando dos vagos le salieron al paso e intentaron despojarla de las pocas pertenencias que llevaba, logrando correr para ponerse a salvo.

Apenas unas cuantas lámparas están encendidas; siendo insuficiente el número de ellas, ya que es menor a diferencia de las demás que en su mayoría están descompuestas.

Favorablemente a últimas fechas, elementos de fuerza civil realizan sus rondines durante las noches; lo que ha ayudado un poco a que los vagos y gente sin oficio ni beneficio hagan de las suyas.

Por Víctor Montiel/ La Razón