Critica López Obrador a Bimbo y Walmart tras amparo a ley de la Industria Eléctrica

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a las empresas Bimbo y Walmart porque la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que les suministra luz, interpuso un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica.

En conferencia mañanera de este 19 de marzo AMLO dijo que es un “descaro” que estas empresas busquen no pagar la luz y las acusó de que, además de dedicarse al comercio de abarrotes y alimentos, también lo hacen en la industria eléctrica. Afirmación que no es cierta.

“Este amparo de Bimbo y Walmart es un descaro. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero cómo van a acudir en amparo para seguir manteniendo subsidio. Les debería dar vergüenza”

Demex solicita amparo contra Ley de la Industria Eléctrica; AMLO llegará “hasta las últimas consecuencias”

Demex solicitó un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica porque tendría consecuencias adversas en su operación, de acuerdo con el medio El Sol de México.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro (el mismo que AMLO pidió investigar), resolvió a favor de la empresa eléctrica de energía renovable, que suministra energía a Bimbo y Walmart. Se espera que el 23 de marzo otorgue las suspensión definitiva de dicha ley.

Según AMLO, dijo en la mañanera de este 19 de marzo, la Ley de la Industria Eléctrica es para cuidar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuidar que haya un trato igualitario entre las personas y empresas consumidoras y evitar que se suba el precio de la luz.

López Obrador advirtió ir “hasta las últimas consecuencias” en los tribunales porque no se puede permitir que empresas tengan privilegios y cometan corrupción.

“Tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad… limpiar de corrupción, pero también no permite que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras, eso es todo. No se esta nacionalizando, no se está expropiando, se están respetando los contratos”

AMLO

Varias empresas en México se están oponiendo a la Ley de la Industria Eléctrica porque da preferencia a la CFE y aleja a las empresas que ofrecen energía limpia.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que esta ley tiene repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y las personas consumidoras al encarecer el servicio de luz.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS