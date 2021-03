TAMAULIPAS.- A la memoria de Lourdes Figueroa, ejemplo de cariño hacia el oficio periodístico. Felipe Calderón Hinojosa es acusado de traición a la patria por los activistas sociales Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos Benítez.

El primero, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños, el segundo ex preso político. Lo señalan de financiar el terrorismo y entregar la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras, especialmente españolas.

Ahora toca a la Fiscalía General, determinar si procede la demanda y de ser así, otro escándalo merodea a este ex presidente al que no le alcanza el tiempo para defenderse de las tantas más cuantas sospechas que al paso de los meses se multiplican en geométrica conversión.

De traidores, fantasmas y petróleo Recordéis que pende sobre su cabeza la justicia gringa, como parte de las indagatorias en torno de la inmoralidad de su secretario de Seguridad Genaro García Luna que de alguna manera lo involucran, lo que no obsta para que en sus ratos libres promueva la candidatura ”a cualquier cosa”, de Margarita Zavala, a quién como sabéis el PAN la publicita como dipupluri, en una actitud de audaz desvergüenza, después de que el ex matrimonio presidencial salió por la puerta trasera echando pestes y renegando de dicho partido y sus principales próceres.

Cosa que no extraña, conocida que es, la doble y triple moral, matizada con múltiple ración de hipocresía, de los reaccionarios herederos de Iturbide y Porfirio Díaz.

Usted dirá que la acusación de traición a la patria es exagerada por lo que difícilmente surtirá efecto, y pue-que tenga razón, pero servirá para exhibir una vez más a FCH como lo que fue, es decir, un presidente mediocre al servicio de intereses extra nacionales al que importó más construir una “estela de luz” con valor superior a mil millones de pesos que no sirve pa’ maldita la cosa (aunque sí de mingitorio para los trasnochados borrachines defeños), y por supuesto, adquirir el avión de extravagante equipo y lujosos acabados, único en el mundo-mundial con cargo a la maltrecha economía mexica que solo fue utilizado pa’l goce y disfrute de Peña Nieto y de sus amigotes y cómplices que pasearon por el planeta la impunidad y el gusto por el cinismo.

Incluyamos la edición fémina de “la gaviota” Angélica Rivera que dicen, convirtió la costosa nave en fiesta sobre las nubes, durante sus incontables viajes hacia países donde el glamour de las exclusivas tiendas de lujo apeteció los complejos de la plebeya convertida en reina de telenovela sexenal.

Este avión al que solo faltó una alberca para completar el menú de estúpidos antojos concebidos por cerebros a los que solo funciona su lado obscuro, el maligno, destructivo y corrupto. La memoria popular guarda el negro capítulo del asalto al poder de Calderón empujado por Fox.

Es el fraude imborrable del 2006 que legitimó el saqueo e institucionalizó la corrupción en perjuicio de la república que inerme vio transcurrir la marca voraz PRIAN, característica del neoliberalismo inaugurado en México por De la Madrid y perfeccionado de personal estilo por Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. No extraña que los sobrevivientes de esta generación depredadora hayan escogido la Cueva de Ali-babá para planear nuevos golpes contra la democracia.

Ahí mero donde convencidos se acercan “los chuchos”, Ortega y Zambrano, beneficiarios aunque destructores a la vez, del PRD fundado por aquellos que en el 88 cumplieron con su conciencia alejándose del PRI para buscar el camino correcto de la dignidad republicana.

Ahora mismo “los chuchos” ejercen a la perfección el papel de “esquiroles” que mucho honra su calidad moral de mercenarios al servicio del neoliberalismo. ¿Cómo olvidar el apoyo al “pacto por México” utilizado por EPN como aval en las mentadas (por todas las mentadas recibidas) “reformas estructurales” que condujeron al desastre económico de la nación y a la dependencia del capital privado nacional y extranjero?.

Ya sabemos que los enemigos de AMLO y de la 4T, son también los enemigos de la mayoría popular que en junio tendrá nueva oportunidad de cobrarse los agravios que produjeran su pobreza. En este sentido la derrota de los conservadores es irreversible que significa la sentencia de Juárez respecto de que el triunfo de la reacción era moralmente imposible.

Y si no, pa´l baile vamos. Quedamos en que Felipe Calderón Hinojosa, uno de los más “insignes” representantes de la derecha fundamentalista, está acusado de traición a la patria, aunque usted estará de acuerdo en que no debiera ser el único.

LOS QUE FALTARON

En el aniversario 83 de la Expropiación Petrolera no hizo presencia Carlos Romero Deschamps, como lo hiciera durante 25 de los 26 años en que fue dirigente del STPRM (22 de junio de 1993 – 16 de octubre de 2019), aunque su burla chocarrera seguramente se dejó escuchar durante la ceremonia realizada este jueves en Centro,Tabasco, encabezada por AMLO.

Tampoco hizo presencia Emilio Lozoya al que también se recuerda como uno de los más corruptos directores la paraestatal que en diversas ocasiones fue protagonista de tal acontecimiento. Romero Deschamps está ahora al borde del gran juicio debido a presuntos delitos acreditados en gruesos volúmenes celosamente guardados por la Fiscalía y aunque las investigaciones no avanzan, es probable que si resulta responsable, no tendrá vida ni recursos con que responder.

Cierto que ahora mismo es rico, muuuy rico, pero ya veremos cuando la justicia lo alcance, si es que lo alcanza, si no psss no. Por su parte Andrés Manuel aprovechó para asegurar que no habrá más inmoralidad en PEMEX, al tiempo que recordó el indignante caso de Odebrecht y la influencia de dicha empresa en los regímenes neoliberales.

También anunció el descubrimiento de un manto petrolífero con potencial de 600 millones de barrilles, que deben ser muchos para merecer referencia presidencial en tan celebrada fecha.

Hasta aquí vamos bien, pero mejor hubiera sido si los mexicanos nos hubiésemos enterado de lo que sucede con los documentos entregados en tiempo y forma por Lozoya a la Fiscalía, los cuales siguen siendo un misterio y dicen de algunos falsos de toda falsedad por carecer de pruebas contundentes…era una buena fecha para saber que en el combate a la corrupción el supremo gobierno no está dispuesto a transigir.

SUCEDE QUE

Ricardo Rodríguez Martínez, como Jaime su padre, es un buen priísta. De ahí la pregunta, ¿encaja en el proyecto transformador del régimen al cual ahora sirve, o solo busca escalar posiciones políticas?. Y hasta la próxima.

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA