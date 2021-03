Pelea contra Julio César Chávez Jr fue muy fácil: Canelo

México.- La rivalidad entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. escribió un nuevo capítulo. Y es que el campeón mexicano recordó la pelea que sostuvo en 2017 contra el llamado “Hijo de la leyenda”.

En una entrevista con Mike Tyson, el Canelo Álvarez aseguró que su rivalidad con Julio César Chávez Jr. comenzó prácticamente cuando eran adolescentes. Sin embargo, no se pudieron subir al ring en la etapa amateur.

De modo que fue hasta 2017 cuando ambos pugilistas se vieron las caras en el cuadrilátero. ¿El resultado? Una fácil victoria de Saúl Álvarez, tal como el susodicho la calificó en la entrevista con Mike Tyson.

“Tuvimos problemas desde que tenía 16 años de edad y queríamos hacer esa pelea. No coincidimos en la etapa amateur. Luego, crecí, me hice más fuerte e hicimos esa pelea, pero ese combate fue fácil para mí”

