Antes de morir, asesino confiesa crimen después de 37 años

Autoridades de Massachusetts, Estados Unidos, lograron resolver un crimen 37 años después, gracias a la confesión que el asesino hizo a una persona antes de morir.

El 13 de febrero de 1984, Virginia Hannon fue hallada muerta al interior de su casa en el pueblo de Pembroke.

La mujer de 59 años de edad fue víctima de estrangulamiento y múltiples puñaladas.

37 years later, justice for Virginia Hannon. Thank you to all those who never gave up on finding her killer. pic.twitter.com/6LYMNb8bIn

— DA Tim Cruz (@PlymouthCtyDAO) March 18, 2021