Checo Pérez termina dentro del top 10 en las practicas del GP en Baréin

EUROPA.- El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, vivió su primer día oficial como piloto de Red Bull. Lo hizo durante la sesión de prácticas del Gran Premio (GP) de Baréin, el cual se correrá el próximo domingo, lo que dará inicio a la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Checo Pérez tuvo un buen desempeño en las primeras prácticas, siendo uno de los primeros lugares, aunque al final terminó en la sexta posición con un tiempo de 1:32:071, superando a pilotos como Carlos Sainz (Ferrari) y Sebastian Vettel (Aston Martin).

El piloto tapatío siguió son buen ritmo en la segunda sesión de prácticas, aunque terminó en la décima posición con un tiempo de 1:31:503, superando a rivales como Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine).

FINAL CLASSIFICATION

Plenty of laps under the floodlights on Friday evening, with Max and Lando leading the way ????#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Zozj4MeMwO

— Formula 1 (@F1) March 26, 2021