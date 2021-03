Comerciantes esperan aumento de ventas en temporada vacacional

SUR.- El sector comercial que se ubica en la Laguna del Carpintero y el mirador de cocodrilos, espera que con la llegada de turistas a la zona sur del estado puedan incrementar su economía, aunque son conscientes de que no será igual hasta que se termine la pandemia.

La señora, María Teresa Ramírez Torres tiene su puesto de dulces, refrescos y lechuga, este último alimento es para que los visitantes le den de comer a las iguanas y es lo que más logra vender.

Señaló que las ventas siguen por los suelos, tiene una deuda de 16 mil pesos y además, debe pagar sus servicios básicos.

“Están muy mal las ventas, muy bajas y pues a uno le apura porque yo soy viuda y tengo que pagar agua, luz, gas y pago infonavit lo de mi casa, me llegó un adeudo de 16 mil pesos de COMAPA y pues cómo le hago para pagar, no hay ventas, está flojo esto, no es lo mismo”, dijo.

Mencionó que debe cruzar la calle para ofrecer de cerca a la clientela, ya que por cuestiones de permiso no puede colocarse del lado del mirador de cocodrilos, una situación que le disgusta pero que entiende, porque respeta a la autoridad.

