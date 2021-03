La familia de López Obrador en Tamaulipas

El partido Morena en Tamaulipas se ha convertido en un rehén de los gustos y caprichos de los sobrinos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los primos Ursula Patricia Salazar Mojica y Jose Braña Mojica, y también el hijo de Ursula ( Gerardo Ramirez ) de 18 años, quienes no tienen ningún mérito propio en este organismo político, pero lo único que pesa con ellos, es su apellido y parentesco, los dos primeros quieren llegar al congreso y el huerco al Cabildo porteño.

Se la han pasado explotando y lucrando con este partido, quieren volverse ricos de la noche a la mañana a costillas de los guindas , y ser diputados o regidores.

Nada “tontos” , no buscan ser los “Bell Boy” o mandaderos de una dependencia Federal o los intendentes o recolectores de basura , los “sobrinos” ñoños e incómodos del tabasqueño quieren puestazo y ser los “ninis” de su tío.

El Chavito ( Gerardo Ramirez Mojica ) que busca ser regidor, están peleando la posición número uno, para entrar como perdedores, porque saben que se la van a pasar a fregar en Tampico, donde ganará Chucho Nader, con el PAN, ahí no hay vuelta atrás.

¿Sabrá sumar y restar?, por qué apenas anda entre los 18 y los 19 años de edad , por qué tal vez todavía no tiene ni carrera y ya quiere ser parte de este cuerpo colegiado, pero seguramente solo es para cobrar los 45 mil pesos que cobran de salario.

Mientras que su mamiringa, Ursula Patricia Salazar Mojica, quiere ser legisladora en Tamaulipas, ella ha trabajado en el Conalep de Tampico como jefa de proyectos y ha sido directora interina.

Pero ahora se ha encaprichado en cobrar como Diputada, por lo que ha manoteado para buscar llegar.

Y finamente,Jose Braña Mojica, también está en la carrera para ir por una diputación, no tiene ningún mérito, no se interesa por darles de comer ni a los perritos de la calle , pero esta emborrachado de querer ser legislador.

Y qué bonita Familia !, los dos primos quieren coincidir en la Cámara de Diputados y llevarse su rebanadota del pastel, con hijo ( sobrino ) en el Cabildo, imagínese tanto que critican su Tio a la mafia del poder y estos no cantan mal las rancheras.

QUIEREN A CRYSTAL GONZÁLEZ PARA COORDINADORA DE SEBIEN MADERO.

La actual regidora de Madero, Cristal González, está a punto de recibir un reconocimiento social y político a su trabajo que ha realizado en el PAN desde hace varios años, con el nombramiento de coordinador de la Secretaría de Bienestar Social en esta ciudad.

En la capital del Estado ha sonado y muy fuerte el nombre de la edil para ser quien releve a Angelica de la Garza, quien por cierto hizo muy mal trabajo al frente de esta área.

Todos los pronósticos indican que CRYSTAL podría llegar a poner orden y a dar resultados en SEBIEN, que la neta hace mucha falta .

Y es que con la salida de Doña Angy de este cargo , para ir por una regiduria , ( Gracias a Dios ) y esto da pauta a que llegue una persona que esté preparada y lista para ocupar el puesto, como la regidora del PAN.

Por lo que pronto podría darse este amarre y solicitar licencia la edil para aceptar esta encomienda

SE SUMA PERSONAL DE LA COMAPA A TRABAJAR 24/7.

Hay un video que circula en redes sociales donde los trabajadores muestran su compromiso moral y personal con la Comapa zona conurbada y su gerente general , Jorge Rivera.

Y esta es la ideología que se ha sembrado en cada uno de los empleados de esta dependencia estatal en estos 16 meses que tiene al frente, Jorge Rivera.

Este cambio de mentalidad se ha visto reflejado en acciones más rápidas en cada uno de los trabajos que de llevan acabo en la ciudad , al igual en las atenciones Administrativas se ha visto el cambio y el beneficio ciudadano.

La dependencia estatal ha dejado de ser un “dolor de cabeza” para el estado y hoy da resultados y satisfacciones a los usuarios de estos dos municipios.

Recuerde : No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO