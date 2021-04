Playas mexicanas hasta ‘el tope’

CD. DE MÉXICO.- Las playas de México lucieron estas vacaciones de Semana Santa abarrotadas y sin cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 que ha dejado hasta este sábado 3 de abril de 2021 más de 204 mil 011 fallecidos.

ACAPULCO

“Olvidarnos del estrés citadino, venir unos días de vacaciones descansa a disfrutar de nuestra hermosa playa que tenemos en México”, dijo Camila Lozada, turista.

En este Sábado de Gloria y en pleno semáforo epidemiológico color amarillo, cientos de turistas abarrotaron las playas del puerto Acapulco, Guerrero.

“Estábamos encerrados y pues venimos a divertirnos un rato a salir del encierro de la pandemia”, comentó Andrea, turista.

Pese a las restricciones, el puerto mantiene alta ocupación en cuartos de hotel y oferta extra hotelera.

“Hoy la ocupación la tenemos por ejemplo al 48.3 por ciento en todo Acapulco, ya por zona en la Diamante 41.0 por ciento en la Dorada 54. 1 por ciento en la Náutica 35.2 por ciento en lo que se refiere a condominios en la zona Diamante 71.0 por ciento, en la Dorada 47. 0 por ciento”, detalló José Luis Basilio Talavera, secretario de Turismo de Acapulco.

Turistas de todos los rincones del país y el extranjero llegan atraídos por el clima y el ambiente festivo pese a que la pandemia no termina.

“Muy bueno, mucha seguridad este muy bueno la comida muy bueno, todo mano”, dijo Carlos, turista de Venezuela.

Hoteles, prestadores de servicios y autoridades refuerzan la vigilancia y los protocolos sanitarios para evitar posibles contagios.

“Hay que gente que aún se resiste y esa es la gente que tenemos que estarle insistiendo, estamos reforzando conjuntamente coordinadamente los tres órdenes de gobierno con el sector turístico estas medidas sanitarias para evitar riesgo de contagio y tener una tercera ola o un tercer rebrote”, indicó José Luis Basilio Talavera, secretario de Turismo de Acapulco.

OAXACA

En Puerto Escondido, Oaxaca, las vacaciones de Semana Santa se viven con intensidad, pero sin respetar las medidas sanitarias.

Miles de jóvenes salieron a disfrutar de la vida nocturna de Puerto Escondido, después de un año de emergencia sanitaria, pero sin tomar cuidado de las recomendaciones para evitar contagios por COVID-19.

“Yo por lo menos llevo cubrebocas, me gusta cuidarme, delante de la gente, aquí la gente como que le da igual y no”, dijo Javier, turista

La mayoría de los jóvenes se congregó en Zicatela y La Punta Zicatela, los dos sitios que normalmente atraen a una mayor cantidad de turistas.

La mayoría de los antros bares y cantinas abrieron y no se respetó ni el aforo reducido, ni las medidas de seguridad.

Durante la noche y madrugada, miles de jóvenes llenan los antros y el andador turístico de Zicatela, donde poco o nada importa la pandemia de COVID-19.

“Nadie usa cubrebocas hay mucha gente, usar cubrebocas, es importante, ahora no estoy usando, pero creo que sí, eso y estar feliz y ser feliz”, dijo Sol, turista israelí.

“Nos está rebasando el número de turistas que estamos recibiendo, pero estamos haciendo los ajustes necesarios”, comentó Julián Herrera, delegado de Turismo en Puerto Escondido.

Se espera que el número de turistas comience a disminuir a partir de este domingo, pero durante la semana de Pascua se espera todavía la llegada de una gran cantidad de personas.

Regresan a playas a un año de emergencia sanitaria

A un año de iniciada la emergencia sanitaria por el COVID-19, el turismo regresó a las playas de Mazunte y San Agustinillo, dos destinos ecoturísticos de playa, ubicados en la Costa de Oaxaca.

“Es super tranquila, como que cada quien está en su onda y nunca hay como ningún inconveniente y no hay como tanto ruido y sí te separas como mucho, te desconectas, más que nada”, dijo Danaé Rueda: Turista.

A diferencia de Huatulco y Puerto Escondido que han registrado la llegada masiva de turistas, en esta franja costera, ubicada justamente entre los dos grandes destinos de playa de Oaxaca, la situación es diferente.

Aquí, no se registraron aglomeraciones, tampoco se perdió la sana distancia y las familias que vinieron a pasar las vacaciones de Semana Santa, pudieron disfrutar de la playa.

“Sí hay un poco de sana distancia y sí tienen sus reglas que nos ponen para poder entrar”, indicó Alfredo López, turista.

Por disposición de las autoridades municipales, el uso de cubrebocas en sitios públicos de Mazunte y San Agustinillo, es obligatorio.

“Se hacen perifoneos donde invitamos a usar el cubrebocas de manera obligatorio, esto para mitigar el contagio del COVID-19… no ha habido arrestos en sí, por el tema de no usar cubrebocas, se les ha llamado la atención, sí, pero no hemos arrestado a personas”, dijo Hugo Castrejón, alcalde de Santa María Tonameca, Oaxaca.

Por primera vez, en más de año de pandemia, hoteles, restaurantes, comercios y todo tipo de servicios turísticos registraron un incremento en sus ventas.

Doña Claudia, una restaurantera de San Agustinillo reconoció que esta temporada va mucho mejor que la registrada en diciembre de 2020.

“Pues nos está yendo un poquito mejor, a como empezamos, con lo de la pandemia, pues nos está yendo un poquito mejor, gracias a Dios”, comentó Claudia López Cruz, restaurantera.

Mazunte y San Agustinillo registran en conjunto una ocupación hotelera del 50 por ciento.

COLIMA

Este fin de semana, los balnearios en las costas de Colima llegaron al 75 por ciento de su capacidad.

Cuyutlán, ha sido una de las playas con mayor afluencia turística en esta temporada.

Se calcula que tan solo en este sitio vacacionan aproximadamente 10 mil personas, por esta razón para muchos visitantes, guardar distanciamiento social entre mesa y mesa fue muy complicado.

“Buscamos un lugar así separado de las demás gentes que estaban alrededor, pero pues este no resultó, porque llegamos nosotros y luego se puso la gente a un lado de nosotros y otra a lado de nosotros y estuvimos muy juntitos”, expuso Juan Manuel, turista.

“Tenemos un número considerable de turismo, pero igual no está tan saturado”, dijo Abel Estopin, guardavidas.

En las playas, solo el 5% del turismo está usando un cubrebocas durante su estancia en las áreas recreativas.

“Que yo vea no … a nadie? ..no”, dijo Osvaldo, turista.

“Está muy irresponsable la gente, deberían de tener conciencia, de que tienen que usar, que vengan, pero con cubrebocas”, mencionó Martha, turista.

El alto oleaje que se reporta en las costas, ha contenido el ingreso de bañistas a las zonas de baño, y según señalan Guardavidas, el temor a la altura de las olas, ayudó a disminuir el número de rescates en el mar.

“Alcanzan promedios de cuatro a seis metros y el golpe de la ola es muy, muy fuerte para un turista, pero el mismo tamaño de la ola hace que la gente tenga temor y se mantenga en la orilla”, dijo Abel Estopin, Guardavidas.

“Sí da miedo, está muy fuerte el mar, este y más que nada el oleaje muy alto”, comentó Viridiana, turista.

“Y aquí llegaron a caer varias pares de chancletas, ropa, cositas, celulares, ahorita precisamente aquí quedó un celular y se pudo rescatar”, dijo Viridiana, turista.

Al día de hoy, el saldo de la temporada vacacional continúa banco en playas y carreteras.

SONORA

En Sonora, continúan los retenes sanitarios para solicitar la prueba negativa de COVID-19 a quienes quieran ingresar a las playas.

La Secretaría de Salud del Estado informó que ha detectado en los filtros sanitarios, decenas de resultados de pruebas COVID-19 y carnets de residencia falsos y clonados que presentan los turistas que buscan ingresar a las playas.

Para apoyar a los turistas en Hermosillo, se aplican pruebas gratuitas de COVID en módulos ubicados en Bahía de Kino, Ramadas y San Pedro Saucito.

“Como un tipo Drive Thru para que entren y se hagan la prueba y va tardar alrededor de dos a tres minutos en hacerles la prueba, después de ahí van a pasar a los cajones naranjas, de 20 a 25 minutos a que se les entregue la prueba”, dijo Alberto Hernández, director de Brigadas de Vida Hermosillo.

En la capital del estado en dos días ya se han aplicado en 5 puntos mil 119 pruebas con 19 casos positivos.

Los turistas se sienten más seguros de que les practiquen la prueba COVID-19 antes de ingresar a Bahía de Kino.

“Nos ayuda a todos a estar seguros que los que debemos estar del otro lado estamos seguros y libres de infección y más que es gratuito”, indicó Fernando Zavala, turista de Chihuahua.

Los turistas con reservación y que demostraron con prueba Covid estar libre de contagios disfrutan de la tranquilidad de las playas.

“Está muy tranquilo, prácticamente muy poquita la gente que estamos aquí” ¿Cómo se siente más segura? Claro que sí, es un respiro y precisamente salir a lugares así al aire libre”, comentó Yolanda, turista de Hermosillo.

Entre las medidas aplicadas en las playas de Sonora, no se permiten eventos musicales, bebidas alcohólicas, acampar y nadie puede permanecer después de las 18 horas.

