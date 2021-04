Descubre en la boda que su futura nuera era su hija perdida

CHINA.- Una mujer descubrió en la boda de su hijo que su futura nuera era en realidad su hija, perdida hace mucho tiempo. Durante el evento, celebrado el pasado 31 de marzo en la ciudad china de Suzhou, la madre del novio notó en la mano de la prometida una marca de nacimiento exactamente igual que la de su hija, extraviada cuando era pequeña y de la cual nunca más volvió a saber nada.

Emocionada y llena de dudas, la suegra se acercó a los padres de la novia para saber si la joven había sido adoptada. La pregunta conmocionó a la pareja, ya que eso era un secreto guardado por años en la familia. No obstante, al final aceptaron que su hija había sido adoptada unos 20 años atrás, cuando fue descubierta junto a una carretera. Al enterarse, la novia no pudo contener las lágrimas y aseguró que conocer a su madre biológica fue un evento “más feliz” que el propio compromiso, relata el periódico Oriental Daily News.

En medio del conmovedor y emotivo reencuentro los novios estaban preocupados por su futuro, ya que en las nuevas circunstancias casarse no era opción. Sin embargo, la mamá del prometido aseguró que la boda podía continuar porque reveló que su hijo también había sido adoptado, y que lo hizo tras perder la esperanza de encontrar a su hija biológica. Al no haber ningún parentesco entre la pareja, la ceremonia nupcial se concretó y la boda tuvo un final doblemente feliz.

