Mexicano hace historia en la NBA al ser el primero en anotar 20 puntos en un partido

ESTADOS UNIDOS.- El basquetbolista mexicano, Juan Toscano Anderson, escribió su nombre con letras doradas en los libros de historia del basquetbol en nuestro país, pues el jueves por la noche impuso un récord en la NBA.

Juan Toscano, jugador de los Golden State Warriors, anotó 20 puntos en la victoria de su equipo 119-101 ante los Cleveland Cavaliers, convirtiéndose en el primer jugador mexicano en la historia de la NBA que logra esta cifra en un partido.

Además de los 20 puntos en el partido, Toscano Anderson también aportó siete rebotes y tres asistencias en la victoria de los Warriors en el Quicken Loans Arena.

Juan Toscano supera a Eduardo Nájera

Juan Toscano se convirtió en el primer jugador mexicano que anota 20 puntos en la historia de la NBA, superando lo hecho por Eduardo Nájera, uno de los primeros mexicanos en jugar en la Asociación.

Nájera alcanzó los 19 puntos en dos ocasiones durante su carrera en la NBA, la primera en un Mavericks Dallas vs Los Angeles Clippers en el 2002 y la segunda en un Denver Nuggets vs San Antonio Spurs en el 2008.

La temporada de Juan Toscano con los Warriors

Juan Toscano Anderson tuvo la mejor noche de su carrera con los Golden State Warriors en la NBA, pero no es sorpresa la actuación del mexicano, quien gracias a su buen desempeño se ha ganado la confianza de su entrenador Steve Kerr y de la estrella del equipo Stephen Curry.

En lo que va de la campaña, el mexicano ha participado en 38 partidos en los que promedia 17.6 minutos por partido, 4.7 puntos, 3.7 rebotes y 2.2 asistencias. Ha sido titular en 15 encuentros, incluido el del jueves por la noche en Cleveland.

Esta es la octava ocasión, en 51 partidos disputados, en la que Juan Toscano supera el doble dígito de puntos en la NBA. Su máximo puntaje había sido de 16 puntos, el cual consiguió en su primera temporada con el equipo el 23 de febrero de 2020 ante los New Orleans Pelicans.

Career-high scoring night for Oakland's own ????@googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/gBSoWNSTGq

— Golden State Warriors (@warriors) April 16, 2021