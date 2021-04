Se han contagiado 87 adultos mayores vacunados en Guanajuato: SSG

GUANAJUATO.- En Guanajuato 87 adultos mayores de entre 60 y 69 años de edad, contrajeron Covid-19 a pesar de ya estar vacunados. Así lo informó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

De acuerdo al funcionario, de los 87 adultos mayores , 76 recibieron la primera dosis de la vacuna mientras que los 11 restantes ya habían completado su esquema de vacunación.

Asimismo, resaltó que la mayoría de los casos se encontraron en las ciudades con mayor densidad poblacional como León, Irapuato y Celaya y fueron identificados en el sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias.

Las vacunas no evitan el contagio de Covid-19

Pablo Sánchez señaló que es posible que los adultos mayores hayan tenido una falsa sensación de seguridad por haber sido vacunados y no asumieron las medidas sanitarias por lo que aclaró que si bien la vacuna protege del Covid-19, no evita el contagio por lo que llamó a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia.

Asimismo, el funcionario invitó a la población a vacunarse sin miedo y aclaró que la respuesta inmunológica es más efectiva luego de 20 días de haber recibido la vacuna contra el Covid-19.

“La vacuna es segura. Hay que aplicársela. La que nos toque. La posibilidad de tener un efecto adverso es muy poquita, es menor”

Pablo Sánchez Gastelum

Hasta la fecha, en Guanajuato hay 125 personas hospitalizadas, 114 con confirmación de Covid-19, sobre todo de 60 a 69 años de edad.

En la segunda reunión ordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA), se reveló que existe un incremento sostenido de contagios por la movilidad del periodo vacacional de la Semana Santa y de Pascua.

Avance de vacunación global en #Guanajuato de adultos mayores con corte al 14 de abril. pic.twitter.com/cB7oVQTAhv — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) April 15, 2021

Hasta el 14 de abril se han aplicado en Guanajuato 568 mil 408 vacunas contra Covid-19 en 46 municipios a adultos mayores de AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Sinovac y Cansino.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS