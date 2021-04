Candidatos buscan atraer votos de los centennials mediante Tik Tok

MÉXICO.- La preferencia de los jóvenes votantes, quienes representan al menos 40 por ciento del padrón electoral, llevó a algunos de los candidatos a los más de 21 mil 368 cargos que se eligen este 6 de junio a utilizar redes como TikTok, una de las plataformas más populares entre este sector, para lograr que su simpatía se vea reflejada en las urnas.

Son los llamados centennials, jóvenes de hasta 24 años, objetivo de los aspirantes, principalmente los 3.5 millones de mexicanos de 18 años que por primera vez participan en el sufragio.

“El voto de la juventud puede ser decisivo en todo proceso. Son las nuevas generaciones las que van a decidir el rumbo del país: no sólo las elecciones están en sus manos, las construcciones democráticas de México también lo están”, detalló el politólogo Francisco Orozco.

El también docente del Tecnológico de Monterrey aseguró que en redes sociales como TikTok, Facebook y Twitter la juventud ha hallado un espacio para la libre opinión y expresión de sus ideas, lo que no sólo ha llevado a los candidatos a promover su imagen y propuestas en las redes, sino también a agilizar su contenido, pues la red social de más rápido crecimiento en el mundo (TikTok) sólo permite un video de máximo un minuto de duración.

“El tiempo es muy importante porque muchos de los candidatos no lo aprovechan para exponer su plan como posibles ganadores, hacen canciones, bailan, hacen bromas, pero hasta ahora no he visto que uno que detalle su estrategia política. Muchos jóvenes aún no tienen militancia y con esa mal llamada campaña es como pueden recuperar adeptos”, reveló.

Además, insistió en que el movimiento y el apoyo que se refleja en internet no es el mismo que se va a obtener en las urnas, lo que representa un gran reto para los candidatos que buscan que la población que aún no pertenece a las filas de un partido, se una al suyo, o por lo menos a su propia campaña.

Sin embargo, las cifras son optimistas, pues en 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, la aportación de los jóvenes de 18 años superó 64 por ciento, 14 por ciento más que en 2012.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO