Candidata “trans” de Madero asegura que más personas LGBT participarán en política

MADERO.- Al ser la primera candidata “trans” a la Presidencia de Ciudad Madero, Mishel Doratto aseguró que con ello se abre la posibilidad para que más integrantes de la comunidad LGBT, participen en proyectos políticos.

La aspirante del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, Mishel Doratto, recibió la constancia por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, que acredita su registro para participar en el proceso electoral del 6 de junio.

Reiteró que ser la primera candidata Trans, es algo que no le dará ventaja, pero se abren las puertas para que personas de la diversidad también participen.

“Es importante, me he sentido muy respaldada, apoyada, creo que cualquier persona con las ganas, el entusiasmo y con la preparación, pudiera estar aquí, las autoridades han estado trabajando también para que la igualdad y la equidad exista”

Expresó que recorre las colonias de Ciudad Madero, para captar el sentir de la población además de solicitarles, colaborar con ella al llegar a la presidencia municipal.

“He sentido una aceptación general, hasta el momento no me he topado con alguna situación incómoda y eso me mantiene motivada. Ya estamos en un tiempo donde hemos tenido mucha apertura, pero sobre todo, como ciudad hemos tenido mucho respeto”.

Por Oscar Figueroa

La Razón