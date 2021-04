Los equipos de la Liga española rechazan la Superliga; menos el Real Madrid y Barcelona

MADRID.- Los 39 equipos de LaLiga, que no fueron invitados a la Superliga, rechazaron de forma unánime y contundente la creación de la competencia.

“Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales de clubes a través de las respectivas ligas nacionales”, indicó LaLiga.

Consideran que una liga europea cerrada y elitista es “inviable y no deseada”.

LaLiga señaló que los aficionados pueden soñar con que su equipo puede destacar en una competición, llegar a lo más alto y competir en la cumbre del futbol europeo.

‘ESTÁ MUERTA’

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó que “después de 20 años de amenazas” de la creación de la Superliga, esta “se desvaneció de una forma importante en 48 horas” y que “tal y como la han concebido está muerta”.

“Después de 20 años de amenazas de la Superliga, porque siempre ha existido esa amenaza, por fin ha llegado a un momento real que ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido de una forma importante. Se está disolviendo como un azucarillo y la amenaza activa de los ‘grandes’ de Europa ya no va a existir”, señaló Tebas en rueda de prensa tras una reunión con los 39 clubes y sin la presencia de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

En este sentido, el dirigente recalcó que le costaría “entender que los grandes clubes ingleses quieran hacer otra en un tiempo porque la respuesta de políticos y aficionados ha sido tremenda”. “Lo negativo es cómo se hacen las cosas y el mensaje que se ha dado desde estos clubes”, apuntó.

“No se nos puede decir que no vienen a salvarnos y que no daña a las competiciones nacionales. Si tan bueno fuese para el futbol como se nos ha intentado vender, no lo hubieran hecho clandestinamente. Uno cuando hace cosas a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno”, añadió Tebas.

