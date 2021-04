PAN y Morena, sin rivales

Al concluir la primera semana de las campañas por las alcaldías, en la zona sur de Tamaulipas los candidatos del PAN y de MORENA, Chucho Nader y Olga Sosa en Tampico, Adrián Oseguera en Madero, Ciro Hernández y Armando Martínez en Altamira, son los que acaparan los reflectores y salvo excepciones como las de Carlos Pérez Hernández y Paloma Guillén Vicente, el resto de los aspirantes han pasado prácticamente inadvertidos.

Esa percepción confirma lo que hacen suponer las encuestas y los analistas, que las votaciones se polarizarán entre albiazules y morenos, y que el PRI, como dueño absoluto del tercer lugar, pero muy alejado de los punteros, en las actuales circunstancias de adversidad política, el ex partido oficial únicamente está en posibilidades de conseguir algunas diputaciones y regidurías de representación proporcional y quizá, con suerte, algunos Ayuntamientos menores.

La mayoría de los expertos considera que los cargos de mayoría relativa han dejado de ser una opción viable para la ex aplanadora electoral, ahora en desgracia y a decir de muchos en gradual proceso de extinción.

La situación es similar para el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista y el PRD.

Además, si, como se observa, el tricolor lograra sobrevivir momentáneamente gracias a la alianza con Acción Nacional, a los partidos políticos minoritarios, particularmente los de reciente creación, casos concretos de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, les va a resultar complicado alcanzar el tres por ciento de los sufragios para conservar el registro.

Debido a la falta de candidatos de renombre, entre otros motivos, el Partido del Tucán, igual que el de la Revolución Democrática, también están en peligro de abandonar

el régimen de la partidocracia y lo que es igualmente importante, las prerrogativas económicas, que son sin duda son uno de los factores motivacionales por los que muchos políticos promueven constantemente la creación de nuevas agrupaciones partidistas.

En ese escenario, deslindarse de la sombra azcarraguista ha oxigenado la imagen pública de Carlos Pérez, y abordar temas sensibles para granjearse el apoyo de los electores, como aprovechar la visita del Presidente López Obrador a la Refinería Madero para pedirle que ayude a resolver el problema de insuficiencia de agua que sufre la zona en las épocas se estiaje, han permitido al abogado que los primeros siete días de actividades proselitistas le hayan resultado redituables.

Olga Sosa no se queda atrás. Para disminuir la brecha digital y llevar gratuitamente

el internet a los 22 mil hogares que carecen del servicio de WiFe en los parques, plazas y zonas públicas del municipio tampiqueño al que aspira a gobernar, ha provocado reacciones de beneplácito entre miles de usuarios. Paloma Guillén aprovecho también las

buenas relaciones que tiene con las cupulas y altas esferas políticas del priismo para traer al puerto a la ex dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, lamentablemente para

la candidata al gobierno de la ciudad todo lo que huele o tiene que ver con el ex invencible en esos tiempos en lugar de beneficiar casi siempre provoca el efecto contrario.

Otro de los puntos flacos de la ex senadora que quiere ser alcaldesa es que todo mundo la conoce pero piensa que no es nativa de Tampico, especialmente los votantes de las nuevas generaciones que la ven como fuereña. El que, por otra parte, dio la impresión de que más que para respaldar la campaña proselitista de Adolfo Martínez Tapia vino a la urbe petrolera a promover sus pretensiones políticas de la sucesión estatal del 2022 fue

el ex diputado Ramiro Ramos Salinas, quien ahora que el Revolucionario Institucional se encuentra en la inopia, tiene posibilidades de lograr la candidatura de gobernador, desafortunadamente solo de relleno o de comparsa.

Entre paréntesis, el viernes preguntamos en Tampico que cuáles eran los candidatos de Altamira que más les convencían y la mayoría contesto que Alma Laura Amparan Cruz, a pesar de que esta vez es aspirante

a diputada por el 18 distrito electoral, una muestra de la popularidad alcanzada por la alcaldesa con licencia en el tiempo que ha gobernado la tierra de Cuco Sánchez y de las simpatías que se ha granjeado entre los ciudadanos del municipio.

Propios y extraños coinciden en que Alma Laura es la favorita para conservar en poder panista la curul en la próxima legislatura estatal.

jlhbip2335@gmail.com

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ