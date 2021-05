Will Smith sube de peso y desata el ‘body positive’ en redes

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días te contamos que Will Smith se sinceró sobre su aumento de peso en cuarentena con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo lo que el actor de Hollywood no esperaba es que una ola de reacciones positivas se desbordaran en redes sociales, incentivando a Smith a unirse al movimiento body positive, iniciativa que sólo pretende que todo tipo de cuerpos —”cuerpos reales”— sean visibilizados en redes sociales.

Por ello una vez más Will Smith compartió un video para que pudiéramos apreciar en todo su esplendor su cuerpo en esta etapa de su vida, pues independientemente de si está bien o mal, lo importante es amarnos en cada una de nuestras versiones.

Y para sorpresa del propio Will su video volvió a generar miles de reacciones positivas, sobre todo en hombres que como él han aumentado algunos kilos por la cuarentena y también están en su “peor forma” física.

‘Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche… ¡Me pondré en la MEJOR FORMA FÍSICA DE MI VIDA! Trabajando en equipo con YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. Espero que funcione’, escribió Will.

De igual forma Will Smith compartió en su Instagram una serie de fotos y videos de algunos hombres gordos que como él no se avergüenzan de su cuerpo, y los invitó a unirse a su reto de 12 semanas para cambiar de hábitos alimenticios, hacer ejercicio y subir una nueva fotografía mostrando avances.

‘Vamos a hacerlo juntos. Después de estás fotografías, subamos nuevas en 12 semanas. Unanse al #BigWillieChallenge’, escribió.

