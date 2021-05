Pareja trans logra que acepten el acta de nacimiento de su hijo

ISRAEL.- Gracias a la demanda de una pareja transgénero, Israel logra un fallo histórico para la comunidad en el país, género neutro para las actas de nacimiento.

La decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia, señala que los padres transgénero podrán aparecer como ‘padre’ en el acta de nacimiento de sus hijos.

El fallo ocurre tras una demanda de Yonathan y Daniel Marin Maron, debido a que cambiaron su género sin pedir su consentimiento.

Yonathan y Daniel demandan a Israel por cambio de género en el acta de su hijo

La pareja decidió meter una demanda después de que Yonathan, un hombre transgénero, diera a luz a su hijo de manera natural.

Sin embargo, se dieron cuenta de que en el acta de nacimiento de su bebé, Yonathan aparece como la madre. Género que cambiaron sin su consentimiento.

Por otra parte, el estado se negó a registrar a Daniel como el padre del niño.

La negación del registro de los padres, resultó en complicaciones para que recibieran acceso a algunos derechos y servicios de salud.

Demanda sienta antecedentes para la comunidad trans

Gracias a la demanda de Yonathan y Daniel Marin Maron, los padres transgénero, se respetará el género en el acta de nacimiento.

Para que este trámite se lleve a cabo deberán solicitar al Comité de Ajuste de Género para confirmar que no hubo ningún cambio en sus papeles.

“Hoy dimos un gran paso hacia la igualdad y el reconocimiento de la comunidad transgénero, pero esto aún no es suficiente, seguiremos luchando para que todos puedan ejercer su amor sin que se les discrimine”.

Ran Shalhavi, director general de The Agudah.

Ran Shalhavi, director general de The Agudah, la Asociación para la Igualdad LGBTQ que asesoró a la pareja durante la demanda, explicó que espera un cambio en la sociedad.

“Todos espramos que también alcancemos una nueva era de tolerancia y aceptación hacia las personas transgénero”.

