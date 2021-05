Antonio Valencia se retira del fútbol profesional

CIUDAD DE MÉXICO.- La marcha del ‘Tren’ se detuvo. Antonio Valencia anunció su retiro del futbol por una decisión personal, que pesa más por el estado físico, en específico por su rodilla.

“Desgaste articular de rodilla severo, lo que representa dolor severo y limitante en la movilidad. Esta lesión me apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir sin operación y me funcionaba, tomaba medicamentos todos los días, pero cada vez el dolor era mayor y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte. Quiero agradecerle a todos los equipos que me tocó defender su camiseta, quiero agradecerles por todo lo que me han dado, a los aficionados de todos estos equipos, siempre quise dar lo mejor. Me voy triste, me hubiera gustado irme de otra manera, pero me voy contento por todo el cariño que la gente me ha dado”, mencionó en conferencia de prensa.

A su vez, bromeó que si hubiera algo que cambiar en su carrera o del futbol, “sería mi rodilla”.

Asimismo, agradeció a México por el cariño que recibió, conociendo gente increíble y reiteró que la Liga MX está entre las mejores del mundo.

“Me llevo una muy buena impresión de la liga, para mí la liga del futbol mexicano está entre las mejores del mundo”, dijo.

SU MEJOR MOMENTO: Pisar el Estadio de Manchester por primera vez.

MENSAJE A LOS JÓVENES: “Sigan luchando, sigan su dueño, no es fácil, pero todo lo que se propongan lo pueden conseguir. Entrenen, prepárense, descansen y denle mucho amor a este lindo deporte”.

AMOR POR ECUADOR: “Soy una persona muy apasionada por mi país, siempre quise dar lo mejor. Espero que Ecuador se haya sentido orgulloso de mí, siempre lo quise hacer de la mejor manera”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR