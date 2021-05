Talina Fernández aconseja a Silvia Pinal, en caso de Frida Sofia

MÉXICO.- La conductora Talina Fernández decidió sumarse a la polémica sobre las denuncias de abuso sexual que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

La “Dama del buen decir” aseguró que Silvia Pinal hizo bien al evitar dar una postura sobre el caso, ya que consideró estar en el mismo lugar que ella en otras ocasiones. En específico se refirió a la guerra de declaraciones que hubo entre ella y sus nietas, las hijas de Mariana Levy.

Destacó además que “La Gran Dama” hace lo correcto al no dar opiniones respecto a situaciones que no han sido comprobadas o de las cuales no tiene constancia.

“Debes de aprender a comer mierda y a eructar pollo”, dijo sobre la necesidad de no hacer caso a los chismes de la farándula.

Pidió a Pinal que continúe resolviendo sus problemas en caso y no tratar de hacerlo a través de los medios de comunicación, sobre todo cuando hay mucha información sin comprobar.

“De abuela a abuela Silvia, haces bien amor, no te metas en los chismes de los medios. Quédate en tu casa divina como eres y no le des a nadie nada de qué hablar”, fueron las palabras que dedicó la conductora a su colega.

