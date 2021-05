Mujeres agreden a trabajador de Cinépolis; les pidió bajar los pies del asiento

CIUDAD DE MÉXICO. – En el interior de una sala de cine en Perisur, una joven acompañada de su mamá agredió al empleado de la cadena exhibidora Cinépolis, quien le había pedido que bajara los pies de los asientos delanteros.

Las mujeres fueron grabadas por el propio empleado y exhibidas por una usuaria de TikTok con la etiqueta #LadyCinépolis.

De acuerdo con lo que se relata en los videos, la joven pateó al trabajador de la sala de cine, quien por esa razón empezó a grabar la discusión, en la que ellas recurrieron al discurso feminista para señalarlo por presunto “acoso” al grabarlas y fotografiarlas sin su autorización.

"Tu trabajo lo pierdes hoy y de eso yo me encargo, tienes que respetar a las mujeres" ????

Así justificó #LadyCinépolis sus actos todo el tiempo ???????? pic.twitter.com/dVnGzbjhuI — Anonymous Sin Censura ???????????????? (@anonymus_sin) May 13, 2021

La madre logró hablar con el gerente, quien intentó ofrecer una disculpa, Sin embargo, de cualquier forma las dos siguieron discutiendo y la joven incluso amenazó al empleado con meterlo a la cárcel y provocar su despido.

“Si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel o por lo menos un buen rato hasta que demuestres que eres inocente (…) tu trabajo lo pierdes hoy y de eso yo me encargo”, son algunas de las frases que dijo la joven al trabajador.

Al ser exhibidos en redes sociales, los videos provocaron las críticas de cibernautas que lamentaron que se recurriera al discurso de violencia de género para inculpar al trabajador.

La propia usuaria de TikTok que hizo la denuncia del caso lamentó que se utilice la lucha de género para sacar provecho cuando todos los días hay mujeres que sufren violencia, agresiones y feminicidios.

Asimismo denunció ser víctima de amenazas por parte de las involucradas en el altercado.

El empleado siguió laborando en el cine y la denuncia por acoso no ha sido presentada.

Versiones en redes sociales mencionan que las mujeres querían usar las grabaciones para exponer al hombre ante grupos feministas, pero les salió al revés, pues fueron duramente criticadas por su “falta de educación”.

Durante el altercado, las mujeres acusaron al empleado de Cinépolis de acoso. Cuando llegaron los policías, lo señalaron de haberlas grabado y fotografiado, pero el trabajador decidió hacerlo cuando, de acuerdo con el video, lo comenzaron a patear. En uno de los videos en TikTok se ve incluso que le pegan mientras le dicen “no me puedes grabar”.

En los videos que se viralizaron en otras redes se escucha lo que dice #LadyCinepolis: “¿No? Hace rato ya te ibas, y ellos te pidieron que te quedaras. Tienes que aprender a respetar. Si hubieras pedido las cosas bien desde un principio, esto no estuviera pasando.

“Se te hace muy fácil, pero si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel o por lo menos un buen rato hasta que demuestres que eres inocente. Entonces, perdón, pero no seas pendejo y mide lo que dices”, retó la joven en el video.

Después les dijo a los policías que les informen un poquito en lo que se pueden meter por hacerse el hombrecito y lo acusó de ser “un maricón”.

Luego le gritó: “¡Deja de verme, así como si me estuvieras retando porque sí me vas a buscar! Si, sí la quiero presentar, tiene fotos mías. Le voy a hablar a Dinora. Aquí, él me agredió. No, no me voy mamá, no puedo estar bajo tanta situación de estrés, ya no lo aguanto. O le voy a hablar a mi papá. Perdón, pero tu trabajo lo pierdes hoy y de eso yo me encargo, perdón, pero ya estuvo. Es un machito y bájale a tus huevos porque tienes que respetar a las mujeres, pendejo”.

Después le dijo que, por hombres como él, “este país está así” y luego siguió hablando con su madre sobre los derechos de las mujeres y siguió llamando “pendejo” al trabajador.

La madre siguió alegando con los empleados y los policías. Logró hablar con el gerente, quien se disculpó. La señora alzó la voz para decir que “es una falta de respeto”. Sus palabras no se entienden porque usan cubrebocas, pero sí se nota que alegan cómo las trató el empleado que les pidió bajar los pies de las butacas.

La usuaria de TikTok que publicó los videos a modo de denuncia dijo que le daba tristeza que se use la lucha feminista para sacar provecho, pese a que hay mujeres que sí viven violencia, feminicidios, violaciones y agresiones, todos los días y le da miedo que, a los hombres de su entorno, que no son así, alguien como ella los pueda acusar de algún delito de género.

En otro video contó que fue contactada por las protagonistas del altercado.

“A ver, esto es actualización. Desde ayer en la tarde, la chica me contactó, se victimizó lo más que pudo, lo más que pudo, entonces así, decentemente, con sus mismas palabras la mandé al carajo a la señora, esto fue alrededor de las 2 de la mañana”.

“Estuvieron reportando mis videos, empecé a meter reclamaciones y me los volvieron a activar.

“Al parecer la chica ya desactivó sus cuentas, cosa que no es mi culpa porque yo nunca dije nombres, nunca di sus cuentas, ni dije quién era y la verdad no tienen idea de la cantidad de gente que me ha contactado que ha sido víctima de esta niña y de su mamá. Hay un maestro, varios compañeros de su escuela, un exnovio que tiene un proceso ahorita. No, no, no, no. Son una joya la señora y la hija. ¡Qué miedo! ¡Qué feo vivir así! Y a ver qué pasa”, añadió.

#LadyCinepolis amenaza a esta mujer por subir el video pic.twitter.com/3jKz3KKxFI — angel (@mjhii) May 9, 2021

