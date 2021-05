Natanael Cano defiende a Ángela Aguilar tras citicas por Himno Nacional

ESPECIAL.- Ha pasado más de una semana y Ángela Aguilar sigue en boca de todos después de entonar “a su estilo” el Himno Nacional previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y Joe Saunders, en la que se llevó la victoria el mexicano. En medio de las críticas en su contra, el intérprete de corridos tumbados Natanael Cano salió en su defensa… ¿Lo entonó bien? Aquí lo que dijo sobre su interpretación.

En entrevista con Suelta la Sopa, el joven, quien ya tuvo la oportunidad de presentarse en los Latin AMA’s 2021, habló sobre la ya tan criticada interpretación de Ángela Aguilar durante el show deportivo. Según él, la estrella ya logró algo al tener la oportunidad de formar parte del evento. Detalló que aunque no tuvo la oportunidad de escuchar su interpretación, conoce de su talento.

“Tampoco tenía que cantar perfecto, a ella le digo que no tiene que cantar perfecto. Lo hizo y ya, es lo que cuenta, ¿me entiendes?”, expresó el intérprete de corridos tumbados.

Aunque el periodista le dijo que las críticas podrían haber sido producto del Karma, pues Pepe Aguilar, papá de Ángela, lo llegó a criticar a él por su forma de cantar, Natanael Cano lo negó.

“Yo creo que la raza está mal de más, la gente está mal. Yo también canté en vivo, en los premios, canté en unos premios en vivo, también estaba nervioso y se me escuchó un poco mal”, confesó.

La pelea entre Natanael Cano y Pepe Aguilar

Hace exactamente un año, es decir, en mayo del 2020, Pepe Aguilar y Natanael Cano se vieron envueltos en una tremenda polémica que estuvo repleta de insultos e indirectas.

El intérprete de “Por Mujeres Como Tú” aclaró la situación a través de un video en sus redes sociales: “Todo surgió por una entrevista que me hizo ‘El Escorpión Dorado’, ahí dije que en estos tiempos abunda mucha música que está, pues, ‘pinche’ y hablaba de que en la época en que me tocó a mí de chavo, de tener 20 años hace 30, había muchos artistas en todos los géneros perrísimos y ahorita la verdad pues no”, dijo Pepe Aguilar en aquella ocasión.

“Hay un joven que canta música de esa que dicen de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. ¡Qué tan poca autoestima debes de tener para que si alguien dice se debe de dejar de hacer música fea, pienses que están hablando de ti, qué autoestima tan bajita!”, agregó.

El papá de Ángela y Leonardo Aguilar aseguró que no conoce a este cantante, pero le deseó que le vaya bien, aunque también lo invitó a ser educado.

“Para empezar, con todo respeto, ni lo conozco a usted, una canción suya jamás he escuchado. Dios te ayude y que te vaya muy bien, y ni siquiera estaba hablando de usted y de ningún género, ni nada”, expresó. “Que Dios te ayude aunque seas grosero, consíguete un poco de educación y no estaba hablando de ti y si tú piensas que cuando digo que la música es fea, me refiero a la que tú haces, pues tienes un problema”.

