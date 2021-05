Arrojan pintura a candidata del PRI en Naucalpan

NAUCALPAN.- Maribel Martínez, candidata por el PRI a diputada federal, fue agredida con pintura en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

La candidata recorría a pie Ciudad Satélite cuando sujetos desconocidos le arrojaron a ella y su equipo una cubetada de pintura rosa.

Aunque a Maribel Martínez no le cayó pintura su suplente Berenice Vergara y la presidenta del PRI Edomex, Angélica del Valle, sí terminaron bañadas en color rosa.

La candidata denunció que “no es correcto” agredir a quienes hacen labor social y buscan alguna candidatura; sin embargo, afirmó que no se verá amedrentada por ello.

No se vale; no lo vamos a permitir. No voy a permitir una agresión más a las mujeres, he trabajado 20 años a favor de las mujeres”, sentenció.

Al día siguiente de la agresión Martínez aseguró que lo ocurrido no detendrá sus actividades toda vez que sigue firme en la búsqueda del apoyo de la ciudadanía.

Esto no detendrá mi compromiso con la zona de Naucalpan”, publicó en Facebook.

