Graban ovni en California; Pentágono confirma veracidad del video

ESTADOS UNIDOS.- El pasado viernes 14 de mayo se filtró un video en el que se muestra un objeto volador no identificado sobrevolando las costas de California en Estados Unidos y recientemente el Pentágono confirmó la veracidad de estas imágenes y detalló que el video sí fue grabado por personal de la Armada del país norteamericano, además, informó que el clip ya está bajo investigación por una unidad especializada en inteligencia naval.

El video fue difundido por el documentalista Jeremy Corbell quien detalló que la grabación se realizó el 15 de julio de 2019 desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha. También detalló que el asombroso avistamiento se registró cerca de San Diego y reiteró que en la zona no se encontraron rastros de algún objeto de forma esférica.

Por su parte, Susan Gough, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó para el portal The Debrief que el video fue grabado por personal de la Armada y detalló que el video fue incluido en las investigaciones del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no identificados, unidad perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval.

De momento, Susan Gough, no confirmó si el objeto que aparece en las imágenes ya fue clasificado como un objeto desconocido que podría representar un fenómeno aéreo no identificado.

Preocupan avistamientos en la zona

Rayan Graves, ex piloto de la Armada de Estados Unidos, reveló para el medio CBS que no es la primera vez que se tiene registro de OVNIS en las costas californianas y menciona que entre 2015 y 2017 los miembros de su escuadran de cazas F/A-18 reportaron avistamientos de objetos aéreos no identificados casi a diario.

El ex piloto expresó su preocupación y considera que estos la presencia constante de estos objetos aéreos no identificados pueden representar una amenaza latente para la seguridad pues no descarta que esto objetos sean utilizados por otros países para vigilar las fuerzas armadas norteamericanas.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021