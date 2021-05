Caída de toldos retrasó vacunación anticovid en Tecnológico de Madero

MADERO.- Por la caída de carpas a causa de los fuertes vientos, se retrasó la vacunación anticovid en el Drive Thru del Tecnológico de Ciudad Madero este jueves.

Tal situación generó nuevamente inconformidad entre los adultos mayores, ya que el horario de inicio es a las 8 de la mañana.

“Esta gente estaba esperando a la gente y del municipio, se empezaron a armar las carpas, hay una falta de respeto, aquí hay más de 200 personas y muchos desde el día de ayer”, declaró el señor Mario Hernández Gutiérrez, quien es residente de la colonia Árbol Grande.

El módulo del Tecnológico de Madero, es donde más problemas se han presentado desde el lunes, mientras que las sedes de la Secundaria Melchor Ocampo y Unidad Deportiva han registrado baja afluencia de personas.

“Empiezan según a las ocho, ya será más tarde. Que no lleguen las vacunas lo justifico, porque no pueden estar expuestas. Dejaron las carpas con el viento de ayer y obvio debieron volarse, pero cómo es posible que no se hagan las cosas temprano”.

Por Oscar Figueroa

La Razón