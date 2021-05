Cae venta de becerros a EU por la sequía

TAMAULIPAS.- Factores como sequía y aumento en trámites para exportar ganado, estiman que los productores de Tamaulipas reduzcan considerablemente el número de becerros que enviarán al mercado norteamericano.

En éste ciclo de producción ganadera 2020-2021 se estima que productores ganaderos del estado han logrado exportar 40 mil becerros, del mes de septiembre del año pasado a la fecha.

Cabe citar que el ciclo ganadero termina en agosto, por lo que en tres meses ven difícil que pudieran superar las 100 mil cabezas de ganado exportadas. Información de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dijo que en el ciclo de exportación 2019-2020 los ganaderos de Tamaulipas exportaron 116 mil 909 becerros y vaquillas al mercado de Estados Unidos.

Datos oficiales reseñan que ganaderos vendieron 92 mil 517 becerros y 24 mil 392 vaquillas, donde esta entidad ocupó el cuarto lugar nacional en exportación

POR COVID 19, NO SE HA LOGRADO CERTIFICAR GANADO

Julio César Gutiérrez Chapa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), dijo que actualmente existe el reconocimiento de Acreditado Preparatorio, el mínimo requerido para continuar la comercialización, luego que el año pasado fue retirada la certificación donde se permitía a ganaderos del estado poder exportar ganado con una sola prueba del hato.

“El problema que originó la pandemia del COVID 19, provocó que los sistemas de certificación no pudieran realizarse, por lo que no se pudo dar nuevamente la acreditación al estado”.

Dijo que existe confianza que este año se reanuden las certificaciones y se permita a ganaderos del estado exportar sin tanto trámite. Gutiérrez Chapa dijo que, para tener mejores resultados la próxima revisión, el gremio ha reforzado labores en materia de sanidad en sus hatos con lo que han logrado mantener la regularidad en ventas de semovientes al extranjero.

GANADERÍA NO SE HA PODIDO RECUPERAR DE INSEGURIDAD Y SEQUÍA

A 10 años de la aparición de altos problemas de inseguridad en el estado de Tamaulipas, una de actividades más golpeadas fue la ganadería, sector que no se ha podido recuperar del todo, luego que también fue afectada por el grave problema de sequía que ha vivido el estado en los últimos años.

Información estadística de la SADER, revelan como hatos de ganado bovino, caprino, ovino y hasta la apicultura fueron afectados por estos dos factores, originando una disminución en el número de cabezas en la última década.

La dependencia dijo que uno de renglones más afectados fue la producción de ganado bovino, luego que en el 2011 en Tamaulipas existía un registro de un total de 1 millón 627 mil 044 cabezas de ganado, en tanto que para este 2021, existe un registro de 1 millón 191 mil 427 reses.

Los datos dijo que en la actualidad el hato de ganado bovino se redujo en 435 mil 617 cabezas, situación que no sea podido controlar luego de que el gobierno federal redujo la inversión a los programas del campo y el llamado Crédito a la Palabra Ganadera fue un fracaso, el cual no logró funcionar y para este 2021 fue desaparecido y no se le invirtió un solo peso. Los datos reseñan que los productores de ganado caprino han visto mermadas la producción al reducirse su hato, luego que en el año 2011 se contaba en el estado con 284 mil 625 cabras, mientras que para el 2021 existe un registro de 265 mil 954, que equivale a una reducción del hato de 18 mil 671 cabras.

Situación similar registran los productores de ganado ovino, quienes en el 2011 contaban con 249 mil 105 cabezas y ahora en el 2021, hay 211 mil 954, lo que equivale a 37 mil 151 borregas menos. La producción porcina es la más golpeada por factores de inseguridad y sequía, luego que en el 2010 se tuvo un registro de 377 mil 435 animales, mientras que, en el 2021, apenas hay 198 mil 761 puercos.

Eso equivale que existe una pérdida de 178 mil 674 puercos menos, situación que se debe a problemas de inseguridad que vivieron las granjas porcícolas del estado, las cuales se ubicaban en municipios de la franja fronteriza.

POR ANTONIO DE LA CRUZ

EXPRESO-LA RAZON